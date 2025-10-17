Morón rinde homenaje a Camilo y Che en jornada ideológica

Con un amplio programa político-cultural que tiende un puente entre la historia patria y las nuevas generaciones, el municipio avileño de Morón se suma a la Jornada Ideológica Camilo-Che, que cada octubre recuerda a dos pilares de la Revolución Cubana.

La iniciativa, que se despliega en todos los niveles educativos, busca perpetuar el legado del Señor de la Vanguardia, Camilo Cienfuegos, y del Guerrillero Heroico, Ernesto Guevara de la Serna. A través de exposiciones, matutinos especiales y conversatorios con combatientes de la Revolución, los estudiantes moronenses profundizan en las virtudes que definieron a estas figuras: la lealtad inquebrantable de Camilo y el espíritu internacionalista e intelectual del Che.

El tributo, sin embargo, no se limita al aula. La jornada se vive con acciones concretas que reflejan los valores que se conmemoran. En las instituciones educacionales se han organizado trabajos voluntarios, concursos y actividades culturales con canciones patrióticas, fusionando el quehacer comunitario con el recuerdo permanente de ambos héroes.

El programa, que comenzó el 8 de octubre –aniversario de la caída en combate de Ernesto Guevara– con la simbólica Iniciación Pioneril, se extenderá hasta el 28 de este mes. Ese día, la peregrinación popular y la colocación de una ofrenda floral ante la imagen de el Hombre del Sombrero Alón pondrán un broce de oro a semanas de activo recuerdo, cerrando un ciclo que reafirma la vigencia del ejemplo de Camilo y el Che en la formación de los ciudadanos del futuro.