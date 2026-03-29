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Apoyan protección del Gran Humedal del Norte

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 28, 2026

La Empresa para la Conservación de la Flora y la Fauna en el municipio avileño de Morón asume una gran responsabilidad en la protección del Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, un ecosistema rico en especies animales y vegetales, altamente vulnerable al cambio climático y a la acción depredadora del hombre.

Las principales acciones están dirigidas a la prevención de incendios forestales, la caza ilegal de especies protegidas y la repoblación de los manglares presentes en la zona.

Decisores de Flora y Fauna destacan que, gracias a la incesante labor de las mujeres y hombres de la Empresa, los incendios forestales y la caza furtiva no constituyen problemas significativos para la biodiversidad del segundo humedal en extensión e importancia del país.

Morón es uno de los cuatro municipios avileños que forman parte del Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, declarado sitio Ramsar debido a su importancia para la conservación de numerosas especies, por lo que su protección resulta indispensable para garantizar el equilibrio ecológico.

Tomado de Radio Morón 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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