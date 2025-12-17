Aquí los más destacados del deporte avileño en 2025

No hubo discrepancia en la designación del equipo Los Tigres como el equipo más destacado del año en Ciego de Ávila, ni que su lanzador Yunier Batista resultara el atleta más relevante del 2025 en los deportes colectivos, según trascendió en la reunión anual entre la Dirección Provincial de Deportes y la Unión de Periodistas de Cuba.

Aquí La relación completa de los destacados en el 2025.

—Equipo del Año: Tigres de Ciego de Ávila Campeón de la Liga élite de Béisbol.

—Mención: Sofbol Masculino Campeón Nacional.

—Deporte colectivo del año: Hockey, ganador de todas las categorías .

—Deporte Individual: (Lucha ).

—Mejor Atleta Femenina en deporte Individual: Merlin Martínez Morales (Atletismo) Salto Alto .

—Atleta Masculino en deporte Individual más destacado: Darían Leyva Nelson (Pelota Vasca).

—Atleta Femenina en deporte colectivo: Yency de la Caridad Kindelan (Voleibol).

—Atleta Masculino en deporte colectivo: Yunier Batista Béisbol .

—Mejor atleta en Contrato: Carlos Yoandri Charles (Voleibol Masculino).

—Novata del año: Arianna la O (Béisbol Five ).

—Acontecimiento del año: Título de los Tigres avileños en la tercera Liga élite del Béisbol Cubano .

—Mejor árbitro Internacional: Yunior Sosa Naranjo (Lucha).

—Mejor árbitro Nacional. Mireida García (Voleibol de Playa).

—Mejor Profesor de Educación Física: Yordan López Cantero (chambas).

—Mejor Atleta Juvenil: Arianna la O (Béisbol Five ).

—Mejor Atleta lndividual Juvenil Masculino: Yuriesky Martínez: (Levantamiento de Pesas).

—Director Técnico más sobresaliente del año: Danny Miranda Agramonte : (Béisbol) .

—Mención: Miguel Albán Álvarez (Softball )

—Mejor Entrenador: Iván González García (Béisbol sub 15 ) .

—Mejor Entrenador de Base: Daniela Machado(Fútbol) Femenino .

Atletas Más Destacados del Deporte Avileño en este 2025.

1- Randol Izquierdo: (Ciclismo).

2- Osiris Pérez: (Pelota Vasca) .

3- Rachel Contreras: (Baloncesto).

4- Yuri Sander Sánchez Carrillo: (Fútbol).

5- Alain Román González: (Softbal) .

6- Fernando de la Paz: (Béisbol).

7- Ronaldo Castillo: (Béisbol).

8- Magnol Suárez Fis: (Balonmano).

9- Yuri Rodríguez Castellanos: (Softbol).

10- Pedro Bombino: (Baloncesto).

Por su buen trabajo en el año se decidió otorgar un grupo de menciones especiales a los siquientes atletas.

—Menciones Especiales:

1- Ana Carla González: (Natación Artística).

2- Miguel Ángel Abad: (Vela).

3- Elizabeth Buchillón: (Vela) .

—Atleta Discapacitado de Año : Raciel González Isidoría . (Atletismo).

Mario Martín Martín