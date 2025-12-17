Escritora avileña en festival de las artes de México

Con la presentación de la antología poética Cicatrices, en el festival de las artes Papantla, Veracruz, México; la escritora radicada en el municipio avileño de Ciro Redondo, va cerrando un ciclo literario personal en este 2025 que fue brillante si se tiene en cuenta los certámenes en los que participó, los libros publicados y otros espacios aprovechados para su promoción literaria..

Después de varias horas de presencia constante, de lecturas poéticas, charlas, entre otras actividades, Sarays se siente feliz de representar al terruño en este evento internacional y, sobre todo, demostrar la valía de los talleres literarios en Cuba y cualquier parte del mundo.

Este festival, como parte de las activades anuales que realiza el grupo cultural OCCEG que lidera Pablo García García, promueve la obra de escritores y artistas tanto de México como de otros países. Y está muy vinculado a la preservación del patrimonio inmaterial de esa nación con todo el respeto hacia las otras culturas.

La antología Cicatrices, con más de 70 escritores, es una puerta abierta a la imaginación, y a las distintas voces latinas que le cantan a la vida, la muerte, el amor. Sarays fue una de las escogidas para engrosarla, y su verso vibrante fue también aplaudido los días 5 y 6 de diciembre en el museo Teodoro Cano de Papantla.

Como una de las integrantes de El taller de los cronopios y del Olga Alonso, la Guerrero ha participado en diferentes tertulias en la ciudad de los portales, concursos, y también organizando los espacios literarios de la siempre activa casa de Cultura Carlos Puebla, de Ciro Redondo y en donde funge como especialista de literatura.

En este 2025 vio la luz su más reciente libro de cuentos en versos, Secreto de papalote, por ediciones Bayamo; y estuvo invitada a la Fiesta de la cubanía en donde también leyó sus textos y tuvo una participación importante en el magnánimo evento.

Vasily M. P.