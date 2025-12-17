Sobrecumple Empresa de Comercio y la Gastronomía de Majagua plan de circulación mercantil

Incrementar los ingresos a través de la circulación mercantil es la premisa de la Dirección Municipal de la Empresa de Comercio, la Gastronomía y los Servicios del municipio avileño de Majagua.

Apartir de la puesta en marcha de varias acciones dirigidas a incrementar la gestión de venta y la búsqueda de opciones para abastecer los mercados y unidades del territorio, la empresa logra el sobrecumplimiento del plan de Circulación Mercantil (CM) para el presente año.

La reanimación de un grupo de unidades y la explotación de las potencialidades del suroeste avileño, permitió elevar las ganancias de este sector, y cumplir con la CM desde finales del mes de septiembre con 136 millones de pesos, cifra según lo pactado para el 2025.

Yuniel Álvarez García, director municipal de Comercio, dijo que, hasta la fecha sobrecumplen el plan en un 140 por ciento; resultados que se sustentan en el desempeño favorable de los trabajadores, y en la búsqueda de variantes y estrategias de labor para lograr que si hay un déficit de algún producto se pueda suplir por otro.

Para alcanzar dichos dividendos se crearon mecanismos de conjunto con los subdirectores, no sólo para cumplir con los indicadores económicos, sino también para satisfacer la demanda del pueblo.

Entre las iniciativas destacan el desarrollo de un nuevo modelo de gestión, con autonomía comercial, económica y financiera; la contratación directa con los proveedores; compra de productos a personas naturales y jurídicas; distribución de utilidades, así como, el progresivo perfeccionamiento de las unidades gastronómicas.

«Hoy contamos con unidades empresariales de base (UEB) como La Marquesita, Pista Joven, El Azucarero, y otras pertenecientes al comercio, que han incrementado sus servicios y ofertas a la población».

«También, participamos en ferias dentro y fuera del territorio, en las intervenciones comunitarias que se realizan todos los fines de semana en una demarcación distinta; realizamos combos para los adolescentes que arriban a la edad de 15 años; varios centros diversifican sus producciones a partir de la búsqueda de materias primas; en la bodegas se expenden útiles básicos del hogar con el propósito de mantener la vitalidad de las ventas. Estás y otras acciones nos han permitido aumentar los ingresos con productos que demanda el pueblo, y contribuir al crecimiento económico», agregó Álvarez García.

Cabe destacar que hasta la fecha el ciento por ciento de sus entidades disponen del Código QR, Enzona y Transfermóvil, y del servicio de cajas extras.

Con el ímpetu de trabajar por el bienestar del pueblo, la Empresa de Comercio majagüense se reinventa día a día, y enciende la chispa del emprendimiento para ponerse a la altura del bolsillo del cubano.

El funcionario agregó que los retos para el 2026 son enormes, pero que existe un potencial humano capacitado y con deseos de trabajar, y directivos con experiencia suficiente para impulsar aún más el Comercio y la Gastronomía en Majagua.

Elevar la calidad de los servicios, disminuir precios y provocar más halagos que críticas en sus instalaciones, es y seguirá siendo la prioridad de este sector, que desde su perfeccionamiento ya exhibe resultados alentadores.