Atención a la población, un derecho que está en Ley

La Ley del Sistema de Atención de Quejas y Peticiones de la Población, primera en el país, entró en vigor el pasado 15 de marzo, a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, comentó María del Carmen Cedeño Rodríguez, jefa del Departamento de Atención a la Población de la Presidencia y el Gobierno de la República. La norma responde a las demandas históricas de respaldo legal a los derechos de los ciudadanos frente a administraciones, organismos e instituciones.

Cuando el Departamento de Atención a la Población de la máxima dirección del país conmemora su aniversario 64, Granma conversó con Cedeño Rodríguez sobre los nuevos retos, tras la entrada en vigor de la ley.

–¿Que distingue a esta Ley de la legislación anterior?

–Sitúa, en el centro de las obligaciones de nuestros dirigentes, la atención al derecho de las personas para presentar quejas y peticiones ante las autoridades, con una respuesta oportuna, pertinente y fundamentada.

«A diferencia del método anterior, la Ley establece un plazo de 30 días para solucionar la queja elevada. En caso de no ser respondida, ante silencio administrativo o vulneración de derechos, el ciudadano puede demandarnos por incumplir nuestra labor.

«Todos los servidores públicos están sometidos a la Ley, lo que no exonera al sector no estatal; o sea, los ciudadanos tienen respaldo legal en caso de que sean vulnerados sus derechos por trabajadores por cuenta propia o en mipymes.

«Esta legislación nos pide más transparencia, eficiencia en la atención a las quejas y peticiones, y mayor sensibilidad, para actuar en pos de la justicia social.

«Además, realiza un llamado a que el pueblo sea el protagonista y beneficiario de nuestro proceso. En ocasiones, no todas las soluciones requieren de recursos, a veces la solución la tenemos nosotros, se trata de sentarse a escuchar».

–¿Cómo considera que esta norma favorecerá al pueblo cubano?

–La Ley tiene como principal objetivo regular la estructura del funcionamiento del sistema de atención a las quejas y peticiones de la población a las autoridades, a los directivos, funcionarios y empleados del Estado; lo cual garantiza una respuesta definitiva y en un tiempo específico a las peticiones de los ciudadanos.

«La correcta implementación de la norma jurídica permitirá una adecuada atención a los trabajadores y a la población en general, evitando el peloteo, el maltrato y la incomprensión.

«No hacemos nada con llegar hasta aquí, pues no podemos ver como un logro contar con la primera ley de atención a la población, si no somos consecuentes y exigentes, y no trabajamos para hacer para cumplir con ese instrumento legal.

–¿Cuál es el actual procedimiento reglamentario para que la ciudadanía eleve sus quejas?

–Se trata de una cadena: la queja debe hacerse por niveles, primero a nivel municipal, si no recibe respuesta a nivel provincial, y luego, si fuese un caso excesivo de inoperancia, a nivel nacional, en las oficinas de atención a la población de los ministerios y el Gobierno.

«En este caso, el objetivo de la Ley es que se cumpla de manera coherente esa pirámide. De hecho, si se cumple bien la Ley, la persona que se queje en su municipio debe obtener respuesta ahí mismo.

«Las quejas pueden hacerse presencialmente o por plataformas digitales, hay 17 vías habilitadas en las que la población puede hacer sus peticiones. En estos espacios se cuenta, además, con una opción de anonimato, para garantizar el respeto a la privacidad de las personas, si así lo prefiriera».

Cedeño Rodríguez recordó, además, el empuje de Celia Sánchez Manduley para la creación de este Departamento, quien alertó –desde los inicios de la Revolución–, sobre la importancia de posicionar, prioritariamente, la opinión del pueblo en la construcción de las estructuras gubernamentales.

Categóricamente, la Jefa del Departamento de Atención a la Población de la Presidencia y el Gobierno de la República dijo: «ninguno de nosotros está por encima de la Ley, todos estamos sometidos al control popular y la población tiene potestad para exigir sus derechos. Las herramientas están para que denuncien todo lo que está mal hecho, aquí nadie se queda fuera del control popular».

Tomado de Granma