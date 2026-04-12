Ember recibe placa Centenario de Fidel

Una placa conmemorativa por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, fue develada en la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) de la central provincia cubana de Ciego de Ávila, con la presencia de Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria.

En el acto, presidido también por Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, Yunier Sarmiento Segura, máximo representante de esta organización en el territorio avileño, dijo que el colectivo laboral mereció esa distinción especial que se entrega por única vez, por su gestión integral durante el 2025.

Mencionó entre los resultados el cumplimiento de las ventas netas planificadas al 106.3 por ciento y las ganancias superaron los 167 millones 637 mil pesos, dividendos que posibilitaron distribuir las utilidades y el salario medio mensual por trabajador ascendió a más de 6 mil 400 pesos.

Caridad Carrera Martínez, delegada directa por la entidad a las venideras sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, ofreció declaraciones exclusivas a este medio de comunicación acerca del aprovechamiento de las capacidades productivas para crecer en la fabricación de rones y refrescos en bolsas, así como el aporte extra de vinagre y cerveza que no estaba concebido en el plan.

Yunier Sarmiento Segura ejemplificó que los trabajadores de la Ember alcanzaron el Premio Provincial de Innovación Tecnológica, el de empresa más integral en la actividad de prevención y control interno en la etapa 2024-2025 y otros estímulos que le posibilitaron merecer la placa Centenario de Fidel.

La sindicalista habló de la estimulación a través de los sistemas de remuneración por los resultados finales del trabajo y el pago por alto desempeño, y enfatizó que el personal sobresalió en el apoyo al trabajo comunitario en las circunscripciones; el mantenimiento constructivo y otras atenciones a instituciones de salud; las donaciones de ropa, calzado y alimentos a la casa de niños sin amparo familiar de la provincia y a personas damnificadas por huracanes en el oriente cubano.

Para darle continuidad a las tareas productivas, sindicales y sociales, Leonardo Lorente Sayas, director general de la Ember, se refirió a los compromisos para el presente año, tales como el incremento de la eficiencia, la calidad, la elaboración de los renglones tradicionales y otras producciones como encurtidos de vegetales y productos derivados del tomate.

“Nos proponemos potenciar las ventas a las cadenas de tiendas en divisas y a través del comercio electrónico mediante plataformas cubanas con pago en el exterior de forma online; materializar el 100 por ciento del aporte monetario a la Patria por parte de nuestros trabajadores en homenaje al Primero de Mayo, y lograr la instalación de un sistema fotovoltaico en la planta de rones, de la unidad empresarial de base La Palma”, argumentó.

Por su parte, Fajardo Casas destacó que esta es la décimo quinta empresa que alcanza el reconocimiento en la nación, por la búsqueda de soluciones en un sector dependiente de la materia prima de importación y la energía eléctrica, “pero colectivos como este, subrayó, y el de la industria conservera avileña, se han vinculado con el sector no estatal y aplicado variantes para continuar la producción”.

Tomado de Trabajadores