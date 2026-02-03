Televisión Avileña

Ciego de Ávila Sociedad

CostÁvila  apuesta por la limpieza de la ciudad

PorMariesly Wong Morales

Feb 3, 2026

El proyecto de desarrollo local «CostaÁvila Limpia» encabeza un cambio que todos ansiaban, pero que solo la unidad puede hacer realidad.

Para nadie es un secreto que nuestra ciudad pedía auxilio: enormes microvertederos habían pasado a formar parte del paisaje avileño. De allí surgió la propuesta de un Proyecto de Desarrollo Local que se encargaría de la chapea, el barrido y la recogida de residuos sólidos.

Desde el inicio, Osmany Osca Reyes, su representante, asumió el reto. Comenzó encargándose de una zona de la ciudad y, a petición del Gobernador, hoy es responsable de la sanidad de todo el municipio de Ciego de Ávila.

El proyecto cuenta con más de 180 trabajadores y el equipamiento necesario para la tarea. La recogida está organizada por consejos populares, priorizando el centro de la ciudad, que se limpiará diariamente.

La diferencia, efectivamente, tiene nombre y apellido. Nace de la urgencia compartida por vecinos y autoridades ante un problema que había llegado a su límite: la recolección irregular, los vertederos improvisados convertidos en focos de insalubridad y la sombra que esto proyectaba sobre el desarrollo de la provincia. «Ciego de Ávila lo necesitaba. No era un lujo, era una emergencia sanitaria y social», afirma Osca Reyes.

