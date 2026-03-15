Avilmat transforma el restaurante Yisan en moderno complejo de servicios

La Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) ejecuta la recuperación integral del otrora Restaurante Yisan, un espacio que marcó la memoria gastronómica de varias generaciones de avileños y que reabrirá sus puertas convertido en un moderno complejo de servicios.

La iniciativa forma parte de la estrategia de diversificación de la entidad y busca devolver vitalidad a un inmueble de alto valor simbólico para la comunidad cercana y para la ciudad en general, que permanecía cerrado desde hace varios años.

El nuevo complejo contará con tienda, bar parrillada especializado en comidas a la parrilla, bar frío y restaurante con servicio de comida más formal, según informó la empresa a la prensa local.

Apertura parcial en marzo

Como primer hito del proyecto, en el transcurso de este mes abrirá sus puertas la tienda del complejo, que funcionará de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Las ventas podrán realizarse mediante las diferentes modalidades de pago vigentes en el país, con énfasis en las plataformas de comercio electrónico.

Avilmat precisó que se encuentra en proceso de captación de personal especializado para garantizar la calidad de los servicios. Asimismo, trabaja en coordinación con sus proveedores para lograr precios accesibles para la población.

Enfoque social

Como parte de su responsabilidad social, el complejo priorizará la venta de meriendas a precios asequibles destinadas a estudiantes y trabajadores de centros educacionales cercanos, una iniciativa que busca contribuir al bienestar del entorno donde está enclavado el inmueble.

La recuperación del Yisan se suma a otras acciones impulsadas por Avilmat para ampliar su presencia en el sector de los servicios, más allá de su objeto social tradicional vinculado a los materiales de construcción.

En los próximos días la empresa ofrecerá más detalles sobre la inauguración oficial y los servicios que estarán disponibles en este emblemático espacio de la gastronomía avileña.