Presentan nuevo aporte a la historiografía local

La más reciente contribución de José Martín Suárez ofrece una cronología comentada de las visitas del líder histórico de la Revolución al territorio avileño.

A espacio lleno acogió el patio central del Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández, la nueva propuesta: Presencia de Fidel Castro en Ciego de Ávila, un libro en formato digital que, en el año del centenario del Comandante en Jefe, rememora su presencia en esta central provincia mediante una cronología comentada.

José Martín Suárez, El Bolo, como le identifican familiares y amigos, sintió el calor de un variado auditorio que incluyó, entre otros, a personalidades de la cultura local, académicos, miembros de la filial avileña de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y jóvenes estudiantes.

Los que conocen el quehacer investigativo de El Bolo pudieran suscribir las ideas esenciales que expuso Ángel Cabrera Sánchez, Historiador de la Ciudad, quien destacó la pasión y entrega del autor para aportar textos invaluables a la historiografía de la provincia.

Fruto de la editorial EdUNICA, de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, la obra forma parte de las acciones mancomunadas que, en el año del centenario del Comandante en Jefe, involucran a la Cátedra Honorífica Fidel Castro Ruz de la citada casa de altos estudios, a la UNHIC y la ACRC en la provincia.

Tomado de Invasor