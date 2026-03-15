Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura

Presentan nuevo aporte a la historiografía local

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 15, 2026

La más reciente contribución de José Martín Suárez ofrece una cronología comentada de las visitas del líder histórico de la Revolución al territorio avileño.

A espacio lleno acogió el patio central del Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández, la nueva propuesta: Presencia de Fidel Castro en Ciego de Ávila, un libro en formato digital que, en el año del centenario del Comandante en Jefe, rememora su presencia en esta central provincia mediante una cronología comentada.

José Martín Suárez, El Bolo, como le identifican familiares y amigos, sintió el calor de un variado auditorio que incluyó, entre otros, a personalidades de la cultura local, académicos, miembros de la filial avileña de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y jóvenes estudiantes.

Los que conocen el quehacer investigativo de El Bolo pudieran suscribir las ideas esenciales que expuso Ángel Cabrera Sánchez, Historiador de la Ciudad, quien destacó la pasión y entrega del autor para aportar textos invaluables a la historiografía de la provincia.

Fruto de la editorial EdUNICA, de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, la obra forma parte de las acciones mancomunadas que, en el año del centenario del Comandante en Jefe, involucran a la Cátedra Honorífica Fidel Castro Ruz de la citada casa de altos estudios, a la UNHIC y la ACRC en la provincia.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Otorgan lauros periodísticos en Ciego de Ávila

Mar 15, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Avilmat transforma el restaurante Yisan en moderno complejo de servicios

Mar 15, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Tiendas Caribe informa sobre hecho vandálico en Ciego de Ávila

Mar 15, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Otorgan lauros periodísticos en Ciego de Ávila

15 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Avilmat transforma el restaurante Yisan en moderno complejo de servicios

15 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

José Martí y la Protesta de Baraguá

15 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Presentan nuevo aporte a la historiografía local

15 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila