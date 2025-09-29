Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Medio Ambiente

Anuncian formación de la tormenta tropical Imelda 

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 28, 2025

La depresión tropical Nueve durante la mañana de hoy ha ganado en organización e intensidad convirtiéndose esta tarde en la tormenta tropical Imelda, la novena de la actual temporada ciclónica.

Este sistema mantiene fuertes áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en localidades del oriente cubano, fundamentalmente sobre las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde las precipitaciones llegaron a ser fuertes e intensas, con acumulados significativos que han superaron los 100 milímetros en varias localidades.

La región central de Imelda fue localizada a las dos de la tarde en los 23.9 grados de latitud Norte y los 77.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 155 kilómetros al oeste-noroeste de la porción central de las Bahamas. Los vientos máximos sostenidos se incrementaron a 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión central disminuyó a 998 hectoPascal. Actualmente se mueve con rumbo próximo al norte a 11 kilómetros por hora.

Durante las próximas 24 horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria, aumentando su velocidad de traslación, a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose en huracán durante los próximos días.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en nuestra área en las próximas 24 horas, lo que, unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local y la orografía del oriente cubano, favorecerá la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental del país. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy domingo.

A.Maturell/M.Perez.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL

CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 28 de septiembre de 2025. Hora: 02:00 pm.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.4.

TORMENTA TROPICAL IMELDA.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Registran nacimiento de tortugas marinas en playa de Cayo Coco

Sep 23, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Científicos avileños profundizan estudios para mitigar impactos climáticos en Gran Humedal del Norte

Sep 19, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Reconocen a Televisión Avileña por su labor científica educativa

Sep 16, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Medio Ambiente

Anuncian formación de la tormenta tropical Imelda 

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Gerardo Hernández Nordelo: “Defender la Revolución sigue siendo la misión principal de los CDR”

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Positivas acciones en Morón en Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento al delito

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Con marca país y sin marcha atrás

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila