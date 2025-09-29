Anuncian formación de la tormenta tropical Imelda 

La depresión tropical Nueve durante la mañana de hoy ha ganado en organización e intensidad convirtiéndose esta tarde en la tormenta tropical Imelda, la novena de la actual temporada ciclónica.

Este sistema mantiene fuertes áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en localidades del oriente cubano, fundamentalmente sobre las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde las precipitaciones llegaron a ser fuertes e intensas, con acumulados significativos que han superaron los 100 milímetros en varias localidades.

La región central de Imelda fue localizada a las dos de la tarde en los 23.9 grados de latitud Norte y los 77.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 155 kilómetros al oeste-noroeste de la porción central de las Bahamas. Los vientos máximos sostenidos se incrementaron a 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión central disminuyó a 998 hectoPascal. Actualmente se mueve con rumbo próximo al norte a 11 kilómetros por hora.

Durante las próximas 24 horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria, aumentando su velocidad de traslación, a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose en huracán durante los próximos días.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en nuestra área en las próximas 24 horas, lo que, unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local y la orografía del oriente cubano, favorecerá la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental del país. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy domingo.

A.Maturell/M.Perez.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL

CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 28 de septiembre de 2025. Hora: 02:00 pm.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.4.

TORMENTA TROPICAL IMELDA.