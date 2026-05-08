La temporada ciclónica 2026 será poco activa, prevé el Instituto de Meteorología

Las condiciones oceánicas y atmosféricas fundamentales que regulan la actividad ciclónica tropical sobre el océano Atlántico, el golfo de México y el mar Caribe anticipan el desarrollo de una temporada ciclónica menos activa que lo normal.

La temperatura superficial del mar en la franja tropical del Atlántico Norte ha registrado un cierto enfriamiento durante las últimas semanas, lo que no favorece el incremento de la actividad ciclónica, aunque actualmente se observan anomalías cálidas en el mar Caribe.

No obstante, los modelos indican la posibilidad de un incremento de las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en los meses de agosto, septiembre y octubre en el Atlántico y el mar Caribe.

En estos momentos, se observa un incremento de las probabilidades de que se desarrolle un nuevo evento El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) a partir de junio o julio y persista hasta finales del presente año. Un evento ENOS ligero no limitaría la actividad ciclónica en la región atlántica, pero los moderados o fuertes disminuyen dicha actividad. Actualmente existe la posibilidad de que este ENOS sea un evento moderado o superior.

Para la actual temporada ciclónica 2026 se pronostica la formación de once (11) ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte, cinco (5) de los cuales podrán alcanzar la categoría de huracán y de ellos dos (2) pueden ser huracanes de gran intensidad.

Del total de ciclones tropicales, ocho (8) se desarrollarán en el área oceánica del Atlántico, dos (2) en el mar Caribe y uno (1) en el golfo de México.

Las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es alta (65%) y de que uno de procedencia atlántica penetre en el Caribe es moderada (40%).

El peligro de que Cuba sea afectada por al menos un huracán es moderado con un 40% de probabilidad, ligeramente superior al peligro climatológico para el país, que es de 35%. Aún mayor es el peligro de que al menos una tormenta tropical afecte a Cuba, con una probabilidad del 75%.

Una actualización del pronóstico de la actividad ciclónica del año 2026 en el Atlántico Norte se emitirá el próximo mes de agosto.

Centro de Pronósticos y Centro del Clima

Instituto de Meteorología