Cayo Coco: paraíso turístico arrodillado ante la naturaleza

Es un espacio natural donde la ley no ampara al hombre, sino al lagarto, al murciélago, al escarabajo que solo existe aquí y en ningún otro rincón del planeta.

El biólogo Daylon Fundora Caballero, lo sabe bien. Es el hombre que vigila los latidos de este ecosistema desde la Subdelegación de Medio Ambiente de Ciego de Ávila. Y cuando habla, lo hace con la precisión de un científico y la pasión de un poeta.

“Aquí están las segundas dunas de arena más altas de América Latina”, dice, y sus palabras dibujan en el aire colinas de 10 y hasta 15 metros (m), que ningún hotel ha osado allanar. “Entre 10 y 15 m”, repite, como si el dato fuera un conjuro contra el olvido.

Luego están los habitantes del islote. Los verdaderos: el carpintero verde, que no pica en ningún otro lugar del archipiélago cubano, sino en estos cayos. El sijú cotunto, esa lechuza diminuta que parece una moraleja sobre la modestia. La segunda población más grande de flamencos de toda Cuba —aves de rosa y fuego que tiñen las lagunas cada atardecer— y una de las tres únicas colonias de cabrerito de la ciénaga, aferrados a la geografía nacional.

Pero, quizá lo más asombroso sea lo que no se ve a simple vista. Los pequeños. Los frágiles. Los que no aparecen en los catálogos turísticos, como el escarabajo Metachroma, que existe solo en los cayos Coco y Guillermo.

También están el Longitarsus sp, cuyo universo se reduce a los límites de esa Reserva Ecológica; y los moluscos del género Cerion, que han aprendido a esculpir sus conchas en formas que la naturaleza no repite en ningún otro lugar.

Herpetólogo al fin, Daylon no olvida mencionar otras especies como el lagarto Anolis equestris cyanneus. Así lo llaman los biólogos, pero los lugareños lo conocen por su piel: azul y amarilla, como un cielo tormentoso besado por el sol. Es endémico, restringido y se encuentra en peligro de extinción.

Solo vive aquí, en sitios que los especialistas y técnicos de la Empresa Flora y Fauna de Ciego de Ávila protegen con celo de monjes. Perderlo sería como arrancar una página al libro de la creación.

Bajo la tierra, otro mundo aguarda. Pequeños sistemas cavernarios que el hombre apenas ha explorado. El cenote La Jenifer, ojo de agua dulce, que mira al cielo desde las entrañas de la Isla. Tesoros geológicos que ningún folleto menciona porque las palabras no alcanzan para describir la belleza.