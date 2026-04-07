Bryan fue cuarto en Centroamericano de Ajedrez U-20

Tras imponerse en la última ronda al Maestro FIDE jamaicano Jaden Shaw (2117), el Maestro Nacional avileño Bryan León Infante (2177) mereció el cuarto puesto del Torneo Centroamericano de Ajedrez para menores de 20 años que concluyó este jueves en San José, Costa Rica.

El desenlace se produjo tras 37 movidas de una Defensa Karo Can en la cual el nuestro condujo las piezas oscuras y a pesar de algunas imprecisiones en la apertura, supo recuperarse para dejar sin opciones a su oponente.

Bryan, quien había caído en la quinta ronda, logró tres triunfos y un empate en las últimas cuatro fechas para totalizar 6,5 puntos, uno menos que su compatriota Felipe Herrera Benitez (2177) quien se alzó con el primer lugar.

No obstante la excelente ubicación del avileño no pudo impedir que descendiera en ocho unidades su coeficiente Elo, toda vez que su perfomance en la lid fue para un jugador de 2132.

Pero Bryan regresará con otro lauro del país tico y es que se ubicó segundo en el Torneo de Blitz tras sumar siete puntos, solo superado por el también cubano César Raul Gonzalez quien totalizó 7,5.

Tomado de Invasor