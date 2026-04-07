Dueños del sol

En el vértigo de las redes sociales, donde a menudo se impone la inmediatez sobre la profundidad, cualquier anuncio oficial corre el riesgo de ser fragmentado, malinterpretado y elevado a categoría de “nueva prohibición” en cuestión de minutos.

La semana que terminó nos dejó un ejemplo ilustrativo: la circulación de un aviso sobre paneles solares desató una ola de comentarios, pero pocos se detuvieron a leer entre líneas. El resultado: un titular apocalíptico que aseguraba que “ahora es obligatorio pedir permiso hasta para poner un panel solar en el techo de la casa”. Nada más alejado de la realidad.

Nadie —ni la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, ni la Gaceta Oficial, ni las autoridades energéticas— ha dicho que todos deban sacar una licencia. La confusión nace de no distinguir entre un sistema aislado para consumo doméstico independiente y otro que se conecta a la red para inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Como bien aclararon fuentes oficiales consultadas por Invasor, el permiso de construcción regulado por el Decreto-Ley 322/2014 aplica fundamentalmente a instalaciones que se integran a la red eléctrica pública, no a un pequeño panel que alimenta un bombillo en una vivienda rural o un electrodoméstico en una casa urbana sin conexión al SEN.

El ciudadano común que compra un panel para paliar los apagones en su hogar, sin inyectar energía a la red, no necesita un autorizo de construcción, aunque sí debe cumplir con normas básicas de seguridad eléctrica: anclaje resistente a vientos, protecciones contra sobrecargas y puesta a tierra. Eso no es un permiso burocrático, es sentido común.

De hecho, la reciente Resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios (2026) es clara al respecto: los beneficios fiscales —exoneración de aranceles e impuestos— están dirigidos a actores económicos estatales y no estatales (mipymes, trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local), no a personas naturales.

Como puntualizó Ulises Gutiérrez Ramírez, director de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía en Ciego de Ávila, “todavía las personas naturales no están incluidas en esta resolución”. Y añadió: “los beneficios se aplican sobre los locales donde se ejerce la actividad económica, no sobre las residencias particulares”.

Entonces, ¿qué es verdad y qué es fake?

En un país donde la crisis energética empuja a miles de familias a buscar alternativas, cualquier rumor sobre nuevas trabas genera rechazo inmediato.

Los paneles solares son una oportunidad, no una amenaza burocrática. El ciudadano común que instale un sistema aislado en su vivienda —sin conectarlo a la red pública— no necesita un permiso de construcción municipal, aunque sí debe exigir una instalación técnicamente segura.

Quienes deseen vender energía o pertenezcan a actores económicos formales, sí deben cumplir con la licencia energética, el dictamen técnico y los beneficios fiscales de la Resolución 41.

Lo que sobra es histeria digital; lo que falta es educación energética. Porque antes de saltar al debate, conviene recordar que no todo lo que brilla en una pantalla es oro, y que leer completo el aviso —no solo el titular— sigue siendo el mejor antídoto contra la desinformación.

Por suerte, nadie es dueño del sol, el permiso es para el sentido común.