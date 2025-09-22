Televisión Avileña

Ciego de Ávila Deporte

Caen Tigres ante Toros aunque dominan serie particular

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 22, 2025

Los Tigres avileños cayeron cerradamente 3-2 este domingo en su predio del José Ramón Cepero en el 4to y último partido de su duelo ante Camagüey en el marco de la 64 serie nacional de Béisbol.

Alexander Ayala de 4-2 con dos carreras empujadas incluyendo la de la victoria se convirtió en héroe del partido además de la labor del lanzador Yacer Labrada ganador del desafío que en 7 entradas permitió a penas 3 indiscutibles con dos carreras sucias.

Yunier Batista vino de relevo en el cuarto por Liomil González y cargo con la derrota , primera para el en el campeonato.

A pesar de revés en el choque dominical los Tigres se llevaron el enfrentamiento particular al ganar tres de los cinco desafíos con marcadores de 7-4 , 10-8 y 5-4 en una muy buena actuación ante el plantel agramontino de mayor experiencia y con jugadores consagrados en nuestro Béisbol sobre todo a la ofensiva .

Con valance de (6-9) Ciego de Ávila ocupa el lugar 12 en la tabla de posiciones en un campeonato liderado por

Santiago de Cuba que aprovecho Bien la derrota de Matanzas en la jornada dominical.

La tropa de Danni Miranda jugara esta semana frente al campeón nacional las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella.

