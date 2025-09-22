Conmemoran en Morón centenario del asesinato de Enrique Varona González

Con una peregrinación hasta el lugar donde cayó Enrique Varona González, en Serafina y Calle 5 en la ciudad de Morón, trabajadores ferroviarios, estudiantes y representaciones sindicales de este municipio, conmemoraron el centenario del vil asesinato del recio luchador obrero.

La marcha, encabezada por la Banda de Música, seguida por dirigentes del Partido, el gobierno, la UJC, del sector cultural, trabajadores ferroviarios, Combatientes y estudiantes de la Secundaria Roberto Rodríguez, partió desde la Terminal Ferroviaria, lugar donde Varona libró importantes acciones sindicales.

Tras la colocación de una ofrenda floral ante la tarja que perpetúa la memoria del insigne luchador obrero, Elízabeth Figueredo Orasma, Metodóloga de Educación Artística, declamó un poema de su inspiración titulado Enrique Varona, héroe del riel.

Con emotivas expresiones, Yamiley Alcé Pérez, integrante del colectivo del Museo Caonabo de Morón, recordó las valerosas acciones sindicales de Varona, quien en 1922 fue elegido por sus compañeros, Presidente del Sindicato Ferroviario.

“En este mismo lugar, un día como hoy, hace cien años, sonó un disparo y un hombre valiente, ya moribundo, abrazaba a su esposa como para decirle Muero por los Trabajadores…”

La conmemoración estuvo matizada por patrióticas melodías interpretadas por un joven aficionado a la música.

Junto a otros dirigentes estuvieron, Omelio Carvajal, miembro del Buró Municipal Partido y Celia María López Reyes, Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Abilio Darías, organizador de la conmemoración en los últimos veinte años, reconoció el respeto y la admiración que tributa el pueblo de Morón a tan valerosa figura sindical.

Tomado de Invasor