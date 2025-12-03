Carnes D’Tres apuesta por la agricultura circular

La Sociedad Mercantil Carnes D’Tres desarrolla un proyecto institucional de agricultura circular que aprovecha hasta el 90 por ciento de los residuos sólidos generados en la crianza de cerdos, su producción principal.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la empresa implementa acciones orientadas al manejo responsable y al uso de insumos ecológicos y biodegradables en sus producciones agropecuarias, explicó a Invasor el profesor Carlos Mazorra Calero, responsable del proyecto.

Entre las tecnologías aplicadas figura el sistema de tratamiento de residuales porcinos mediante la separación del sólido y el líquido en un proceso de sedimentación. La fracción sólida se destina a la fabricación de compost, mientras que la líquida pasa a lagunas de oxidación, con fines de ferti-riego y piscicultura.

Mazorra detalló que también emplean compostaje del residual sólido porcino con microorganismos eficientes, lo que mejora el ambiente y genera biofertilizantes. En el caso del residual vacuno, se realiza un pre-compostaje que sirve de alimento para lombrices, con el objetivo de obtener humus sólido y líquido (té de humus), utilizado como biofertilizante con propiedades plaguicidas nutricionales para los cultivos y defensa contra plagas.

Las lombrices cultivadas se emplearán como alternativa alimentaria para gallinas y peces, diversificando la producción.

La empresa fomenta además una política de reforestación en áreas ocupadas por marabú, sustituyéndolo por árboles forestales y frutales. Actualmente dispone de 17,5 hectáreas(ha) de frutales: 14 ha de mango, dos ha de guayaba y 1,5 ha de níspero y mamey, además de aguacates, cerezas, chirimoyas, anones y moras.

Con estas prácticas, Carnes D’Tres contribuye a la sustitución de importaciones, mejora la fertilidad de los suelos y fortalece la sostenibilidad ambiental de sus producciones agropecuarias.

Tomado de nvasor