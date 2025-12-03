Díaz-Canel: Inaceptables planes de agresión contra Venezuela

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, afirmó hoy que son inaceptables la injerencia, las amenazas y la agresión militar que prepara Estados Unidos contra Venezuela.

En un mensaje en X, el jefe de Estado evidenció la verdadera intención de la Casa Blanca: derrocar al legítimo Gobierno de Caracas.

La política de las cañoneras y la desprestigiada Doctrina Monroe son parte del pasado neocolonial; América Latina y el Caribe es Zona de Paz, sentenció.

Cuba ha mantenido su posición de condena a la escalada de agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, iniciada el pasado mes de septiembre con un despliegue de medios navales en el Caribe, con falsos pretextos como la lucha contra el narcotráfico.

Autoridades de Cuba subrayan que estas acciones de Washington constituyen una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El sábado pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, una disposición para la que, según denunció el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, «ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales».

Tomado de ACN