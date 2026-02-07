Cazadores avileños honran a los 32 héroes y exigen libertad para Maduro

La Filial Provincial de Caza Deportiva de Ciego de Ávila rindió honores a los 32 compatriotas caídos heroicamente en la República Bolivariana de Venezuela y expresó su más enérgica y unánime condena al reciente ataque perpetrado por los Estados Unidos y al secuestro de Nicolás Maduro, presidente constitucionalmente electo del país sudamericano.

En una declaración pública realizada durante la competencia provincial de la caza de la paloma rabiche, los afiliados a la Federación Cuba de Caza Deportiva calificaron el hecho como un “cobarde y brutal atentado” contra la vida y la solidaridad entre los pueblos, y responsabilizaron directamente a la política agresiva de Washington por este luctuoso suceso que enlutó a decenas de familias en Cuba.

Asimismo, la filial se sumó al reclamo internacional por el cese inmediato de la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, exigió el respeto al orden constitucional del país y manifestó su apoyo al legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera combatiente Cilia Flores.

“Nuestro deporte, ligado a la naturaleza y al rigor de la ley, nos enseña a respetar la vida y la legalidad. Por eso alzamos la voz para repudiar este crimen y para exigir que se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano”, señaló Medardo Luis silva Martínez, presidente de la filial avileña de caza deportiva.

Los escopeteros Yunior García Quesada, de Ciro Redondo; Ángel Daniel González, de Morón; y Dayán Rodríguez Carvajal, de Ciro Redondo, subieron al podio como los ganadores de la Competencia Provincial de la Paloma Rabiche, una lid que reunió a los mejores tiradores de los diez municipios de la provincia.

Por territorios, Ciro Redondo ocupó el primer lugar, seguido de Morón y Ciego de Ávila, en el evento correspondiente al calendario aprobado por la filial avileña de la Federación Cubana de Caza Deportiva, tuvo como escenario un coto cercano al poblado de Ranchuelo, en el municipio de Chambas y contó con la participación de más de medio centenar de competidores, quienes demostraron las habilidades adquiridas en esa disciplina.

Ciego de Ávila cuenta con 1300 asociados, quienes se proponen llevar a niveles superiores la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente; implementar los decretos-ley relacionados con las armas y municiones; y el 160 del decreto-ley del Citma, referente a especies en peligro.

Tomado de Invasor