Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Disminuyen casos de arbovirosis en Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 6, 2026

La provincia mantiene una tendencia descendente en casos febriles y arbovirosis desde la semana 43 de 2025

La provincia de Ciego de Ávila mantiene una tendencia descendente en los casos febriles y en la tasa de incidencia de arbovirosis, comportamiento que se registra desde las últimas semanas de 2025, informó el doctor José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Según el especialista, esa tendencia favorable se observa desde la semana 43 del año pasado y se ha mantenido hasta la fecha con una disminución gradual semana tras semana, tanto en el número de casos febriles como en los positivos a IGM o sospechosos de dengue.

Los municipios con mayor reporte de casos febriles en las últimas cinco semanas son Morón, Ciego de Ávila y Ciro Redondo, en ese orden. Durante la última semana, Ciro Redondo y la ciudad cabecera provincial encabezan los reportes, mientras que Ciego de Ávila y Majagua presentan los mayores índices de infestación.

López González explicó que el trabajo antivectorial se mantiene con la misma estrategia del año anterior, organizando las acciones por estratos. Desde las últimas semanas de diciembre se inició la abatización del ciento por ciento del universo urbano en todos los municipios, labor que se mantuvo durante enero y continuará en febrero, abarcando las viviendas de las áreas urbanas.

La vigilancia epidemiológica y el trabajo preventivo constituyen pilares fundamentales para consolidar la tendencia descendente de las arbovirosis en el territorio avileño.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Brizaida de la Nuez: la capacidad de asombrar 

Feb 6, 2026 Vasily MP
Ciego de Ávila Deporte

Cazadores avileños honran a los 32 héroes y exigen libertad para Maduro

Feb 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Convierten en Ciego de Ávila primeros contenedores en vivienda

Feb 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Brizaida de la Nuez: la capacidad de asombrar 

6 de febrero de 2026 Vasily MP
Cuba

Camilo lleno de fuerza y de poesía

6 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Cazadores avileños honran a los 32 héroes y exigen libertad para Maduro

6 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Disminuyen casos de arbovirosis en Ciego de Ávila

6 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila