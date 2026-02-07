Disminuyen casos de arbovirosis en Ciego de Ávila

La provincia mantiene una tendencia descendente en casos febriles y arbovirosis desde la semana 43 de 2025

La provincia de Ciego de Ávila mantiene una tendencia descendente en los casos febriles y en la tasa de incidencia de arbovirosis, comportamiento que se registra desde las últimas semanas de 2025, informó el doctor José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Según el especialista, esa tendencia favorable se observa desde la semana 43 del año pasado y se ha mantenido hasta la fecha con una disminución gradual semana tras semana, tanto en el número de casos febriles como en los positivos a IGM o sospechosos de dengue.

Los municipios con mayor reporte de casos febriles en las últimas cinco semanas son Morón, Ciego de Ávila y Ciro Redondo, en ese orden. Durante la última semana, Ciro Redondo y la ciudad cabecera provincial encabezan los reportes, mientras que Ciego de Ávila y Majagua presentan los mayores índices de infestación.

López González explicó que el trabajo antivectorial se mantiene con la misma estrategia del año anterior, organizando las acciones por estratos. Desde las últimas semanas de diciembre se inició la abatización del ciento por ciento del universo urbano en todos los municipios, labor que se mantuvo durante enero y continuará en febrero, abarcando las viviendas de las áreas urbanas.

La vigilancia epidemiológica y el trabajo preventivo constituyen pilares fundamentales para consolidar la tendencia descendente de las arbovirosis en el territorio avileño.

Tomado de Invasor