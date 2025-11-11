Celebran aniversario 30 del Sindicato de Turismo en Ciego de Ávila

La instalación “La Redonda” perteneciente a la Empresa Extrahotelera Palmares en la provincia avileña acogió el acto por el 30 aniversario de la creación del Sindicato de Hotelería y Turismo.

En Ciego de Ávila, al encontrarse inmersa en la jornada por el centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como todas las provincias del país, las actividades comenzaron evocando reflexiones del líder histórico sobre los trabajadores de este sector.

“El trabajador del turismo es una pieza clave en la estrategia de supervivencia y desarrollo de Cuba. No es un empleado más, sino un revolucionario formado, culto, honesto y eficiente, cuyo desempeño profesional es un acto de defensa de la soberanía nacional y una demostración al mundo de la valía del proyecto socialista cubano”.

Raisa Yilena Monteagudo Cabrera, secretaria general del buró provincial del Sindicato de Trabajadores de Hotelería y Turismo, dio lectura a las palabras centrales, encontrándose el territorio en los preparativos para la apertura de la temporada alta del turismo.

“La etapa actual demanda de cada trabajador mayor protagonismo, compromiso y entrega con la calidad en la prestación de los servicios, poner empeño en el ahorro de todo tipo de recursos, enfatizando en los energéticos, enfrentar cualquier manifestación de delito, indisciplina, corrupción, prostitución o droga que afecte la moral socialista y el orgullo que caracteriza a nuestros trabajadores”.

La ocasión fue propicia para reconocer a los centros que recibieron la condición “30 Aniversario”, siendo ellos los colectivos de las Sucursales Servisa, Emprestur, Caracol, Palmares, Recursos Naturales Emprestur Cayo Guillermo, el Centro Comercial La Gaviota, los Hoteles Meliá Cayo Coco, Costa Rey, Camino del Mar, Vigía, Tryp Cayo Coco y el Iberostar Origin Daiquirí.

La jornada contó con artistas del patio como Dayani Gutiérrez, quién puso a bailar a todos los presentes

El buró provincial del Sindicato de Trabajadores de Hotelería y Turismo también le entregó reconocimientos a Ibis María Pereira Revolta, Maida Pérez Varona, Yamila Pérez Rodríguez, Guillermo Eduardo Ibarra Donet y Ana Luisa Zamora Pintor, por ser secretarios generales con más de 20 años en el movimiento sindical.

Siguiendo la impronta del guerrillero heroico Ernesto Guevara, al señalar que el trabajador vanguardia debe mostrar su ejemplo, hacerlo palpable y contagiar con su entusiasmo a los demás, el buró provincial condecoró con la distinción “Elpidio Sosa” a trabajadores de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector.

Fueron los compañeros Guillermo Eduardo Ibarra Donet, y Ana Luisa Zamora Pintor, quienes además de concebir al trabajo como punto central en la construcción del socialismo, se caracterizan por la eficacia en sus centros laborales.

Estuvieron presentes Zulema Véliz Pina, miembro del secretariado provincial de la Central de Trajadores de Cuba (CTC), Raiza Yilena Monteagudo Cabrera, secretaria general del Sindicato de la Hotelería y el Turismo en Ciego de Ávila, Iyolexi Correa Lorenzo, delegada del Ministerio del Turismo en la provincia, presididos todos por Bárbara Guerra Pérez, miembro del buró provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila.

Acompañaron además otros dirigentes del partido, el gobierno, la CTC, dirigentes sindicales, y administrativos de diferentes colectivos laborales.

Tomado de Invasor