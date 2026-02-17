Televisión Avileña

Celebran en Morón Día del Trabajador de Servicios Comunales

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Feb 16, 2026

Con la entrega de reconocimientos a los más destacados y la realización de una jornada de limpieza y embellecimiento, se celebró en el municipio avileño de Morón el Día del Trabajador del sector de los Servicios Comunales.

Durante la actividad, efectuada en la Base de Apoyo a los Servicios Comunales, se estimuló a los obreros más sobresalientes en cada una de las tareas que se ejecutan en este importante ramo, esencial para la sociedad.

La ocasión fue propicia, además, para desarrollar una jornada de limpieza y embellecimiento de la propia Base de Apoyo, que incluyó labores de chapea, guataquea y eliminación de escombros en toda la instalación.

Entre las acciones que realizan los trabajadores del sector figuran la limpieza de calles y aceras, la recogida de desechos sólidos, el mantenimiento de áreas verdes, así como los servicios funerarios.

Cada 15 de febrero se celebra en todo el país el Día del Trabajador de Servicios Comunales, en homenaje al natalicio del Comandante Faustino Pérez, ocurrido en igual fecha de 1920, mártir y figura emblemática del sector.

   

