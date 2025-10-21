Celebran en Morón el Día de la Cultura Cubana (+Fotos)

Con actividades políticas, culturales y recreativas en todas las instituciones educativas, en el avileño municipio de Morón se celebró este 20 de octubre el Día de la Cultura Cubana.

La fecha se recordó con la realización de matutinos especiales, dónde se resaltó que en esta fecha, pero del año 1868, se entonaron por primera vez las notas del Himno de Bayamo, convertido en Himno Nacional.

Durante este día se efectuaron conversatorios con especialistas en la enseñanza de la Historia en las escuelas y se premiaron concursos en ocasión de la efemérides.

En los círculos infantiles se desarrollaron actividades dirigidas a potenciar indumentarias cubanas, así como canciones, danzas y otras manifestaciones de la ideosincracia de los nacidos en la Isla Grande del Caribe.

Otras iniciativas en saludo al 20 de octubre fue la presentación de platos autóctonos de la cultura cubana.