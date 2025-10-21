Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura

Celebran en Morón el Día de la Cultura Cubana (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Oct 21, 2025

Con actividades políticas, culturales y recreativas en todas las instituciones educativas, en el avileño municipio de Morón se celebró este 20 de octubre el Día de la Cultura Cubana.

La fecha se recordó con la realización de  matutinos especiales, dónde se resaltó que en esta fecha, pero del año 1868, se entonaron por primera vez las notas del Himno de Bayamo, convertido en Himno Nacional.
Durante este día se efectuaron conversatorios con especialistas en la enseñanza de la Historia en las escuelas y se premiaron concursos en ocasión de la efemérides.
En los círculos infantiles se desarrollaron actividades dirigidas a potenciar indumentarias cubanas, así como canciones, danzas y otras manifestaciones de la ideosincracia de los nacidos en la Isla Grande del Caribe.
Otras iniciativas en saludo al 20 de octubre fue la presentación de platos autóctonos de la cultura cubana.
       

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Juventud Rebelde ha sido parte de mi vida”

Oct 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón el Festival de la Clase de los docentes en la enseñanza media (+Fotos)

Oct 21, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Llegan las Avispas a Ciego de Ávila

Oct 21, 2025 Youry Santana Gonzalez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

CIEN AÑOS CON FIDEL

Ante la traición, una victoria popular

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Juventud Rebelde ha sido parte de mi vida”

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Comenzó el seminario de preparación para el ensayo censal

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón el Festival de la Clase de los docentes en la enseñanza media (+Fotos)

21 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez