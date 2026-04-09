Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros lidera programa para proteger aves marinas

La conservación de las aves marinas constituye un eje estratégico que se fortalece dentro de la Tarea Vida, tras anunciarse el desarrollo de un programa investigativo que no solo busca proteger la biodiversidad, sino también enriquecer las acciones del Estado cubano para mitigar los efectos del calentamiento global en el archipiélago.

El estudio, cuyos resultados sientan las bases de este programa, constituye un paso trascendental para la ciencia nacional, al incorporar indicadores biológicos clave en la toma de decisiones ambientales. Su implementación permitirá una gestión más efectiva de los ecosistemas costeros y marinos, altamente vulnerables ante el incremento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos.

De acuerdo con precisiones del doctor en ciencias Antonio Garcia Quintas, investigador agregado del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), ubicado en Cayo Coco y perteneciente a la Agencia del Medio Ambiente, la investigación —Distribución, reproducción y conservación de los láridos en Cuba frente a las presiones antropogénicas actuales— es el resultado de su tesis de doctorado por la Universidad de Montpellier, Francia, y se enfocó en ese grupo de aves, al cual pertenecen las gaviotas y los gallegos, la familia más abundante de aves marinas en Cuba y el Caribe insular.

Como ejes principales de la investigación, se encuentran la evaluación y predicción del hábitat reproductivo, utilizando métodos de inteligencia artificial e imágenes satelitales; la caracterización de los patrones de superposición del nicho alimenticio, a partir del análisis de isótopos estables en tejidos como la sangre, plumón y plumas; la descripción de la fenología (enmarcar en tiempo cada fase) reproductiva de las especies, así como la caracterización de la morfología de los huevos a partir de fotos y herramientas computarizadas; y la identificación de áreas prioritarias para la conservación de los láridos, con la aplicación de algoritmos matemáticos de optimización, variables de interés conservacionista y socioeconómico.

García Quintas explicó que estas especies, por su condición de depredadores y su estrecha vinculación con el medio marino, funcionan como excelentes bioindicadores del estado de salud de los océanos y las costas. «Sus poblaciones reflejan de manera temprana las alteraciones provocadas por la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático. Monitorearlas nos da información valiosa para ajustar las estrategias de adaptación», señaló el investigador.

El programa investigativo, que se desarrollará en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y el sistema de áreas protegidas del país, prevé la capacitación de especialistas, el monitoreo sistemático de colonias reproductivas y la creación de una base de datos nacional sobre distribución y abundancia de estas aves.

Con esta iniciativa, Cuba consolida un enfoque integral en su política ambiental, donde la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático convergen en acciones concretas, basadas en evidencia científica. La incorporación de las aves marinas como eje estratégico dentro de la Tarea Vida no solo visibiliza la importancia de estos organismos en los ecosistemas insulares, sino que posiciona al país como referente regional en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación climática.

El país da un paso trascendental para el enriquecimiento de las actividades asociadas al Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida) con el desarrollo de estudios e investigación sobre la ecología y conservación de las aves marinas.

Tomado de Invasor