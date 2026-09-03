Chambas: nuevo curso escolar con retos, esperanzas y el sello del compromiso colectivo

Con las puertas abiertas y el entusiasmo renovado, la escuela José Tey Saint Blancard, en el municipio de Chambas, marcó el punto de partida del curso lectivo 2026-2027. Un período que trae consigo desafíos, oportunidades y transformaciones en los 46 centros del municipio, donde más de 40 000 educandos serán recibidos por un claustro profesional altamente capacitado, dispuesto a ofrecer una enseñanza significativa y pertinente.

El acto municipal por el inicio de clases sirvió, también, para reconocer el respaldo constante de los directivos del Partido y el Poder Popular, así como la entrega de educadoras como Minerva Rodríguez Escobar, Rosana González Montaña, Ania Ibis Rodríguez Bernal, Iraida Figueira Bruzon y Belkis Morales Suárez. En sus voces y acciones se refleja la certeza de que cada escuela debe ser un lugar donde estudiar sea construir y cada alumno encuentre motivos para crecer, tal como subrayó Tamara Montaña Escribano, subdirectora de Educación en el territorio.

Las palabras centrales de la jornada estuvieron a cargo de Eisler Matías Martínez, director general de Educación en Chambas, quien recordó que, el inicio del curso, coincide con el natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro. “Hoy empezamos un nuevo capítulo en nuestra historia educativa —dijo—, con la base material garantizada y el espíritu de superación como brújula. Hemos trabajado para que cada escuela, incluida la especial y la Escuela Secundaria Basica en el Campo de Piedra, cuente con las condiciones necesarias para una docencia de calidad.”

Acompañaron la celebración Yordanis López Martínez, primer secretario del Partido en el municipio; Yadier Pérez Téllez, coordinador de Programas del Gobierno Provincial; Lourdes Amalia Blanco León, presidenta de la Asamblea Municipal; Grademir Santos López, intendente; y Niurkia Games Lorenzo, diputada a la Asamblea Nacional, junto a representantes de organizaciones políticas, de masas y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Un nuevo curso comienza en Chambas. No es solo un regreso a las aulas: es la reafirmación de que la educación, pese a las dificultades, sigue siendo un acto de fe y de futuro.

Tomado de Invasor