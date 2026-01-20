Ciego de Ávila, sede del Aniversario 87 de la CTC

A partir de un trabajo integral y estable en los indicadores emulativos de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), a la provincia Ciego de Ávila le fue otorgada la sede de las actividades centrales por el Aniversario 87 de la organización.

La Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC también acordó que las provincias Matanzas y Sancti Spíritus fueran destacadas por su trabajo en el período, así como reconoció los resultados de la provincia de Guantánamo.

La decisión tomó en cuenta el criterio de todos los sindicatos nacionales y las diferentes esferas de trabajo, así como el ambiente político muy favorable en torno a la labor de la organización, con movimientos productivos en la base que se sostienen en el tiempo.

Dentro de los aspectos más sobresalientes de la CTC avileña están los resultados que van mostrando, paso a paso, en la política de cuadros, el completamiento y fortalecimiento de las estructuras de base, el crecimiento del trabajo en redes sociales, la afiliación del sector no estatal, así como en los indicadores de funcionamiento y aporte a la organización.

Otros elementos tomados en cuenta para otorgarle el puesto de honor en esta ocasión fueron el acompañamiento del movimiento obrero en todas las tareas sociales, económicas y productivas que le valieron a la provincia la sede nacional del 26 de Julio el pasado año; y el amplio aporte comunicacional que hacen desde los colectivos laborales, a las campañas políticas como Latir Avileño, ampliamente posicionada en el pueblo.

Las actividades centrales serán celebradas con jornadas productivas, tal y como sucederá en el resto del país; en tanto la Comisión Organizadora del 22 Congreso felicita a todos los trabajadores del país por la efeméride del próximo 28 de enero, consciente de que todas las provincias reconocidas presentan retos por superar y que el país espera de todos sus trabajadores un mayor aporte y participación.