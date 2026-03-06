Líderes tumban el bloqueo

Dos colectivos Vanguardias Nacionales (uno estatal y el otro privado) enfrentan las contingencias para avanzar en el cumplimiento de los planes económicos y proyectos de desarrollo local en Ciego de Ávila

Hay trabajadores capaces de convertir los desafíos en oportunidades para avanzar en el cumplimiento de los planes de producción, la eficiencia económica, la labor sindical y las contribuciones a las tareas sociales en Ciego de Ávila.

No por casualidad dos colectivos fueron los primeros de la provincia en recibir la placa Latido 87, del movimiento político, productivo y emulativo concebido para potenciar las tareas prioritarias, con motivo del homenaje por el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cuyo acto nacional se efectuó en el territorio avileño.

Confianza en el éxito

Aunque este es su eslogan, realmente en el día a día el triunfo es el que confía en Avilmat, nombre con el cual trasciende en el ámbito institucional y comercial la Empresa de Materiales de Construcción.

En las canteras, minas, fábricas, talleres y oficinas, con el compromiso de producir con eficiencia, no solo su producto líder, el bloque de hormigón, el cual en una ocasión obtuvo el premio de la calidad, su colectivo Vanguardia Nacional por siete años consecutivos potenció la gestión productiva, económica y financiera con la aplicación de la innovación.

A pesar de la inestabilidad del servicio eléctrico, la falta de sistematicidad en la entrega de combustibles, la insuficiente disponibilidad de piezas de repuesto y la rotura de equipos en las industrias, los resultados del año pasado son el reflejo de una gestión integral colectiva, según explicó Paulino Pérez Viera, director general de la entidad.

Destacó que el aprovechamiento de las capacidades instaladas, la mejora de los flujos productivos y el comportamiento positivo de los índices de consumo, beneficiaron la fabricación de áridos.

“A pesar de recibir menos cantidad del cemento solicitado, las producciones de hormigón fueron favorables porque tuvimos que reinventarnos con el mortero de construcción tipo III, modificamos las normas en el proceso productivo sin afectar la calidad, lo cual propició dividendos en la confección de bloques, losas hidráulicas y morteros especiales, con crecimientos en estos renglones en comparación con el 2024.

“Además, el trabajo en equipo nos posibilitó diversificar las producciones a base de yeso, tales como el bloque machihembrado, los ladrillos ornamentales, las losas de falso techo y las losas para enchape en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Yeso Punta Alegre; los bloques y taques de hormigón, y los juguetes de madera en la UEB Terracecar; los separadores para el encofrado de las losas de hormigón y el carbonato de calcio en la UEB Hormigón y Terrazo”, ejemplificó.

Dijo que estas y otras soluciones complementaron la materialización del encargo estatal con la entrega de materiales para la construcción de los parques solares fotovoltaicos, el programa de asfalto para las obras en los aeropuertos de Ciego de Ávila, Camagüey y Villa Clara, la continuidad de las inversiones turísticas en estas provincias, el yeso triturado destinado a la industrias del cemento, el yeso calcinado para la confección de tizas escolares y recursos dirigidos a la venta en las tiendas del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

“Aplicamos también iniciativas en el 2025 que demostraron la ejemplaridad de Avilmat como organización económica innovadora y altamente humana, al contribuir con la remodelación de salas en el hospital provincial, la atención a circunscripciones, el embellecimiento de espacios públicos y tareas de apoyo al trabajo comunitario integrado”, opinó Norma Murillo Moré, secretaria general del buró sindical de la empresa.

Nada los detiene

Otro grupo de excelencia es el de la Sociedad Mercantil convertida en una de las medianas empresas privadas más eficientes de Cuba.

“Carnes D’Tres es fruto de la consagración de un grupo de muchachos que nos dedicamos a trabajar y hoy, como el primer día, nos levantamos y acostamos pensando en cómo producir más en medio de condiciones difíciles, incluso, con impagos envejecidos que nos van descapitalizando, pero nada nos detiene es nuestro lema”, comentaba recientemente Leonel Duarte Pla, director general de la mipyme.

“Viendo este ejemplo uno se motiva”, enfatizaba Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, quien visitó las instalaciones del centro y comprobó que allí se trabaja para establecer nuevos estándares en la producción animal, la economía circular y la gestión del talento humano.

Cortesía de Carnes D’Tres Carnes D’Tres se diversifica cada día más y ahora se inserta en la producción tabacalera

La agroindustria emergente apuesta por la calidad del empleo. Sus casi 100 trabajadores tienen favorables condiciones de higiene, alimentación, transporte, medios de protección y un salario medio, que de 15 900.00 pesos en 2023, ascendió a 38 387.00 el pasado año.

Para Yunier Amador Sarmiento Segura, secretario general del buró provincial del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca en Ciego de Ávila, el 2024 fue una etapa crucial que le posibilitó a esa agrupación no estatal alcanzar, por vez primera, en apenas tres años de fundada, la categoría de Vanguardia Nacional, condición con posibilidades de ser ratificada por los resultados en el 2025, al ser la empresa privada más productiva de su tipo en el país, especialmente en la rama porcina.

“Además del sobrecumplimiento de los planes económicos –ejemplificó el sindicalista–, con más de 20 millones de pesos de utilidades, sobresalió la construcción y reparación de viviendas de sus trabajadores; el apoyo con donaciones a personas vulnerables y damnificadas por huracanes, hospitales e instituciones educativas, mediante la iniciativa Sumando Corazones; y asumió la remodelación de varios objetos de obra en el Hospital Provincial General Docente, Doctor Antonio Luaces Iraola, entre otras contribuciones”.

Los trabajadores de Avilmat y Carnes D’Tres, líderes en el sistema empresarial cubano, tumban el bloqueo económico más recrudecido en la actualidad para impulsar los planes económicos y proyectos de desarrollo local en Ciego de Ávila.

