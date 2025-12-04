Televisión Avileña

Clarita y su pasión por la enfermería (+Fotos)

PorKenia Lopez Martinez

Dic 3, 2025

Desde muy pequeña, Clara Gutiérrez Ponce quiso ser enfermera. Con el apoyo de su madre, en 1987 logró cumplir su sueño.

El Policlínico Norte “Diego del Rosario” la vio crecer como la profesional que siempre supo conjugar la técnica del oficio con una atención cálida hacia la familia y el paciente.

Responsable desde 2013 del Programa de Donaciones de Sangre en el municipio de Morón, Clarita —como cariñosamente se le conoce— afirma que su mayor satisfacción está en cada donante, cuyo noble gesto ayuda a salvar vidas.

Clara Gutiérrez también se ha dedicado a fomentar vocaciones entre las nuevas generaciones interesadas en la enfermería, impartiendo clases en el círculo de interés de esta especialidad en el Palacio de Pioneros de Morón.

Para Clarita, recibir la Medalla “Manuel Piti Fajardo” en el marco del Día de la Medicina Latinoamericana, más que un estímulo, representa el compromiso de seguir aportando, con su labor, a la salud cubana desde su gran pasión: ser enfermera.

               

