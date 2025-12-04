Ganan Tigres por Súper Nocaut

En el béisbol no hay rival pequeño, y el partido con la mayor cantidad de carreras marcadas por un equipo en la temporada lo confirmó este martes: Los Tigres de Ciego de Ávila le propinaron un súper nocaut a los Vaqueros de Pinar del Río (24-4), en el estadio Capitán San Luis, durante el inicio de una nueva serie particular en el campeonato nacional.

La tropa de Danni Miranda tuvo su mejor juego de la temporada y no cesó de batear hasta producir 17 indiscutibles y anotar 24 veces: cinco en la primera entrada, tres en la segunda, cinco en la tercera, una en la cuarta y un racimo de diez en la quinta. Los visitantes solo pudieron anotar una carrera en el segundo episodio y tres en el quinto. Los Tigres jugaron sin errores defensivos, mientras que los Vaqueros cometieron nada menos que ocho, igualando su marca de más desaciertos en la campaña actual.

Kevin Soto caminó toda la ruta con ventaja y sumó su tercera victoria del campeonato. En cinco entradas, permitió siete hits, incluidos dos jonrones en el quinto episodio. Jennier Álvarez cargó con el fracaso.

Cabe destacar que todos, o casi todos, los jugadores avileños conectaron al menos un indiscutible. La ofensiva fue liderada por Jonathan Bridón Sarduy, quien bateó de 4-3, empujó cinco carreras, anotó tres veces y fue golpeado por un lanzamiento.

Encabezaron el letal ataque de los Tigres:

Jonathan Bridón Sarduy (4-3), 5 remolcadas, 3 anotadas.

Cristian Pagarizabal (2-1), 5 remolcadas.

Jorge Luis Contreras (4-3), 2 remolcadas.

Brayan Romero (4-2), 3 remolcadas, 4 anotadas.

Lázaro Ramos (3-2), 3 anotadas.

Alfredo Ramos (4-2), 3 anotadas.

Reinaldo Valdivia (1-1), 2 remolcadas.

Estos equipos volverán a enfrentarse este miércoles, desde la 1:30 de la tarde, nuevamente en el Capitán San Luis.