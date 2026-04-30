Colectivos avileños de la industria reciben la placa Mayo con Fidel

En un acto de reafirmación patriótica y apoyo inquebrantable a la soberanía nacional, los colectivos de Proalum, Gases Industriales y la Empresa de Recuperación de Materia Prima recibieron esta mañana la placa conmemorativa Mayo con Fidel, distinción instituida por el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

La entrega, efectuada en el marco de las celebraciones por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, tuvo como escenario la plenaria del sindicato del sector industrial, convertida en tribuna de exaltación al legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Los trabajadores de las tres entidades con sede en Ciego de Ávila demostraron, con su desempeño productivo, disciplina, espíritu de sacrificio y cohesión interna, ser merecedores de un reconocimiento que trasciende lo laboral.

La placa distingue no solo la eficiencia en la producción, sino también la formación de valores revolucionarios y la contribución activa a la estabilidad y autodeterminación del país.

Para alcanzar esta distinción, los colectivos cumplieron con los once requisitos establecidos por el Secretariado Nacional de la CTC.

De este modo, la organización sindical continúa estimulando la emulación y la ejemplaridad, reforzando el mensaje de que la fuerza de la nación reside en la unidad de su pueblo trabajador, fiel a los principios de paz, justicia social y soberanía heredados del Comandante en Jefe.