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Reviven majagüenses la historia

PorYeilys Rodríguez

Abr 29, 2026 #América Latina, #Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, #Historia de Cuba, #Majagua, #Playa Girón

La historia de Cuba ha guardado en su seno a miles de compatriotas que ofrendaron su vida por la libertad de esta nación. Por ello, cada año, el pueblo de Majagua, ubicado en la central provincia de Ciego de Ávila, recuerda el legado de quienes, con el fusil en ristre, defendieron con voluntad de acero las costas de Playa Girón.

Desde el sitio histórico de La Aurora —comunidad campesina localizada en las inmediaciones de los municipios Florencia y Majagua—, una representación de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana compartió sus historias, experiencias y anécdotas con las nuevas generaciones que hoy luchan por construir un socialismo más próspero, sostenible y equitativo.

A 65 años de la epopeya de Girón, los participantes rindieron homenaje a las heroicas jornadas de lucha contra la agresión mercenaria, un acontecimiento que marcó la primera gran derrota del imperialismo en América Latina.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con los ideales revolucionarios, al tiempo que rememoraron la resistencia del pueblo cubano y resaltaron los logros alcanzados en defensa de la soberanía nacional.

La victoria de Playa Girón representó un emblema ante el mundo y constituyó una trinchera común desde donde hoy se siguen defendiendo los sueños.

Por Yeilys Rodríguez

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