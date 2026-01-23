Televisión Avileña

Comienza en Ciego de Ávila el evento ANGIOCAV 2026

PorMariesly Wong Morales

Ene 22, 2026

Hasta el 25 de enero de 2026 se desarrollará en Ciego de Ávila la 5.ª Jornada Científica de Angiología y Cirugía Vascular, con un fuerte énfasis en la investigación, la docencia y la actualización médica continua.

Este evento tiene como objetivo principal reunir a especialistas para fomentar el intercambio de conocimientos de vanguardia y mejorar los estándares de atención en el campo vascular. Su agenda está diseñada para cubrir las necesidades formativas de los profesionales mediante metodologías interactivas y rigurosas.

El programa académico combinará talleres prácticos especializados —conocidos como “talleres en pozos”— y mesas redondas multidisciplinarias, lo que facilitará un debate enriquecedor y la capacitación en técnicas avanzadas.

Uno de los ejes temáticos prioritarios será la atención de las enfermedades vasculares en pacientes neonatales y pediátricos, área que requiere especialización y manejo delicado. Asimismo, se dedicará un espacio importante al manejo integral de la diabetes mellitus y sus complicaciones vasculares, dado su impacto en la salud pública.

Finalmente, la jornada ampliará su enfoque hacia la intersección entre angiología y cardiología, explorando el manejo coordinado de padecimientos que involucran ambos sistemas. Se abordarán otros temas relevantes de la especialidad, siempre con la mira puesta en la educación médica de excelencia y en la aplicación práctica del conocimiento científico para beneficio de los pacientes.

Sin duda, esta cita se perfila como un espacio indispensable para la comunidad vascular de la región.

