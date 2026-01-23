Comienza en Ciego de Ávila el evento ANGIOCAV 2026

Hasta el 25 de enero de 2026 se desarrollará en Ciego de Ávila la 5.ª Jornada Científica de Angiología y Cirugía Vascular, con un fuerte énfasis en la investigación, la docencia y la actualización médica continua.

Este evento tiene como objetivo principal reunir a especialistas para fomentar el intercambio de conocimientos de vanguardia y mejorar los estándares de atención en el campo vascular. Su agenda está diseñada para cubrir las necesidades formativas de los profesionales mediante metodologías interactivas y rigurosas.

El programa académico combinará talleres prácticos especializados —conocidos como “talleres en pozos”— y mesas redondas multidisciplinarias, lo que facilitará un debate enriquecedor y la capacitación en técnicas avanzadas.

Uno de los ejes temáticos prioritarios será la atención de las enfermedades vasculares en pacientes neonatales y pediátricos, área que requiere especialización y manejo delicado. Asimismo, se dedicará un espacio importante al manejo integral de la diabetes mellitus y sus complicaciones vasculares, dado su impacto en la salud pública.

Finalmente, la jornada ampliará su enfoque hacia la intersección entre angiología y cardiología, explorando el manejo coordinado de padecimientos que involucran ambos sistemas. Se abordarán otros temas relevantes de la especialidad, siempre con la mira puesta en la educación médica de excelencia y en la aplicación práctica del conocimiento científico para beneficio de los pacientes.

Sin duda, esta cita se perfila como un espacio indispensable para la comunidad vascular de la región.