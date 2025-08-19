Televisión Avileña

Concluyó en Morón Festival Nacional de Rock Utopía

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 19, 2025

Durante tres jornadas Morón acogió el Festival Nacional de Rock Utopía, con la participación de grupos de La Habana, Artemisa, Mayabeque, Santiago de Cuba y Villa Clara, además de exponentes de la ciudad anfitriona de un evento marcado por la hermandad y la pasión.

El festival no fue competitivo, sino que apostó por el intercambio cultural y el intercambio entre músicos y seguidores de esta expresión artística en evolución.

Los centros recreativos El Moronero Ausente y Punto de Encuentro devinieron sedes de conciertos, juegos de participación ciudadana y un taller titulado El Rock por dentro, que permitió una mirada profunda a este género en el país.

Utopía demostró que el rock en Cuba no solo está vivo, sino que fluye con fuerza en el alma de los jóvenes, alejándose de estereotipos obsoletos y abrazando nuevas formas de expresión.

Tomado de Invasor

