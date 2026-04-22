El diamante beisbolero se enciende en mayo

Después de semanas de expectación, la afición cubana ya tiene una fecha marcada en el calendario para el retorno del espectáculo deportivo por excelencia en el país.

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) anunció oficialmente, este lunes, que la iv Liga Élite comenzará el próximo 2 de mayo, una decisión que responde tanto a la planificación deportiva como al arraigado reclamo popular por la pelota.

En una nota oficial reproducida por el portal digital jit, la entidad rectora reconoció que la celebración de este torneo representa un «colosal esfuerzo» dadas las actuales complejidades del panorama económico y energético que atraviesa la nación.

No obstante, el compromiso con la identidad nacional y el deseo de los seguidores han impulsado la puesta en marcha de un certamen que reunirá a los seis mejores elencos de la pasada Serie Nacional 64.

La estructura de la competición ha sido diseñada para mantener la intensidad desde el primer lanzamiento. La fase clasificatoria se extenderá desde el 2 de mayo hasta el 19 de junio, periodo en el cual cada escuadra disputará un total de 40 encuentros, organizados en subseries de cuatro desafíos.

Una de las novedades logísticas más relevantes es que los partidos se celebrarán a las 2:00 p.m. y no habrá margen para juegos de recuperación al final del calendario preliminar. Cualquier interrupción o sellado deberá resolverse dentro del marco de la subserie en curso, una medida que busca optimizar los traslados y los recursos disponibles.

Tras la etapa regular, los cuatro mejores avanzarán a la postemporada, con semifinales del 21 al 30 de junio, al mejor de siete juegos, y final del 2 al 10 de julio con idéntico formato.

La competitividad de la Liga Élite depende, en gran medida, del fortalecimiento de las plantillas. Para ello, este martes 21 de abril, a las 11:00 a. m., se llevará a cabo la toma de refuerzos, precedida por una reunión técnica.

Cada director contará con una base de 20 jugadores de su nómina original y tendrá el derecho de elegir a siete peloteros adicionales para blindar su roster. Según las reglas de la FCBS, las primeras cuatro rondas de selección se limitarán a una bolsa de jugadores específicos confeccionada por la Federación, mientras que las tres rondas finales serán de libre elección, siempre bajo criterios de elegibilidad.

Con esta estructura, la IV Liga Élite no solo busca coronar al mejor equipo de Cuba, sino también ofrecer un respiro de pasión y competitividad a los hogares, reafirmando al beisbol como el eje central del sentimiento deportivo en la nación.

Tomado de Granma