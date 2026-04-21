Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba

Confirman encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 20, 2026

El diario Granma, en intercambio esta mañana con el subdirector general a cargo de Estados Unidos del Minrex, Alejandro García del Toro, indagó acerca de recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de EE. UU. y Cuba en La Habana.

García del Toro expresó: «Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción.

«Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

«En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional.

«La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio».

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada Sociedad

Mi firma por la Patria

Abr 20, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Declaración Final V Coloquio Internacional Patria

Abr 18, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Las 72 horas que estremecieron al Imperio

Abr 17, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Internacionales

Agradece Cuba resolución de Izquierda Europea contra el bloqueo estadounidense

20 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Descenso de las temperaturas para esta semana en Ciego de Ávila

20 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Mis paisajes, de Abel Denis

20 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Morón reafirma su defensa de la Revolución (+Fotos)

20 de abril de 2026 Julia Ines Nordelo Zayas