Continúa homenaje a trabajadores en Ciego de Ávila

Los trabajadores, junto a familiares y miembros de la comunidad, participan en las actividades programadas por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila, en homenaje al venidero Primero de Mayo, el centenario del natalicio de Fidel y las sesiones finales del 22 Congreso de la organización sindical, previstas para el próximo mes de junio.

Entre las iniciativas se encuentran las correspondientes al movimiento Mayo Latiendo con Fidel, priorizándose la estimulación a colectivos Vanguardias Nacionales, entre ellos los de la Sucursal de Promociones Artísticas y Literarias (Artex), y la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos (Musicávila), los cuales recibieron en las últimas horas los certificados acreditativos de tal condición.

Luis Pérez Vargas, delegado directo por Artex al Congreso Obrero, mencionó entre los logros que les posibilitaron ratificar la categoría superior de la emulación, el cumplimiento del plan de ingresos por concepto de exportaciones equivalentes a la capacidad de liquidez (CL), gestión en la que la Agencia de Turismo Cultural Paradiso sobresalió durante el 2025.

Argumentó acerca de la eficiencia de las líneas de comercialización en moneda nacional que ingresaron más de 3 millones 405 mil 700 pesos por encima de lo planificado, con los mayores aportes a cargo del personal de los puntos de venta de Playa Pilar, Paraíso, Gran Muthu, Mar Sol, Idilio, Villa Vigía, Arcoíris y Playa Hermosa, del destino turístico Jardines del Rey.

Por su parte, los trabajadores de Musicávila fueron estimulados por la integralidad de la labor sindical, los dividendos en los indicadores de eficiencia sin pérdidas económicas, un incremento sostenido de las ventas con la expansión de los servicios del talento artístico, y las tareas de impacto social, tales como el apadrinamiento a circunscripciones, al hospital provincial y otras acciones del trabajo comunitario integrado.

Los trabajadores de Musicávila la convirtieron nuevamente en la mejor entidad de su tipo en el país. Foto: Sulema Véliz Pina

En conferencia de prensa, Niurka Ferrer Castillo, secretaria general del Comité Provincial de la CTC en Ciego de Ávila, destacó que, en la primera etapa de dicho movimiento político, productivo y emulativo, serán estimulados 100 colectivos laborales. “De ellos 30 recibirán placas conmemorativas y 70 serán reconocidos por los Sindicatos provinciales a los que pertenecen”, ejemplificó.

En relación con ese tipo de estructura la sindicalista subrayó que al que están afiliados los hombres y mujeres del sector de la construcción, se le asignó la tarea de encabezar, detrás de los miembros de la presidencia y los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el bloque de los Sindicatos, por ser el gremio con más centros Vanguardias Nacionales y el primero en cumplir con el compromiso del aporte monetario para las actividades de la defensa de la Patria.

Finalmente enfatizó que dos actos que contarán con tareas de impacto social serán las donaciones a las casas de niños sin amparo familiar y la entrega de un módulo de canastilla para la primera niña o niño que nazca en los hospitales de Ciego de Ávila y Morón.

Tomado de Trabajadores