Embellece Ciego de Ávila su rostro para el Primero de Mayo

Trabajadores de Comunales y el proyecto Costávila intensifican la higienización de la ciudad y del Consejo Popular Pedro Martínez Brito, escenario de la concentración proletaria, en vísperas de la jornada internacionalista de los trabajadores

Con la mirada puesta en el Primero de Mayo, Ciego de Ávila avanza en una amplia jornada de higienización y embellecimiento que combina el esfuerzo institucional con la aspiración colectiva de recibir la fiesta de los trabajadores con la dignidad que merece el pueblo avileño.

Al frente de esas acciones se encuentran los trabajadores de Comunales y el proyecto Costávila, que desde días antes han desplegado una labor sostenida en calles, plazas y barrios de la ciudad.

Osmani Costa Reyes, coordinador de Costávila, precisó que la iniciativa lleva eliminados más de 150 microvertederos ilegales, con el propósito declarado de erradicarlos por completo del entorno urbano. Paralelamente, se mantiene el control sobre los vertederos oficiales y se ejecuta un barrido diario de más de 200 kilómetros de calles.

El Consejo Popular Pedro Martínez Brito, designado como escenario principal de la concentración del Día Internacional de los Trabajadores, recibe atención prioritaria. Allí se desarrolla una higienización integral que busca que la jornada del primero de mayo encuentre ese espacio en óptimas condiciones.

Luis Alberto Pérez Olivares, director provincial de Comunales, destacó que los trabajos se extienden a los alrededores y la plaza central, con el apoyo de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) José Antonio Echeverría, que atiende las labores de chapea en diversas áreas. “Estamos trabajando fuerte para lograr un Primero de Mayo como se lo merece el pueblo de Ciego de Ávila”, afirmó el directivo.

Pérez Olivares subrayó, además, la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en este empeño, en momentos en que la escasez de combustible impone límites objetivos al accionar de las instituciones.

El llamado es a que la población acompañe con conciencia e higiene comunal el esfuerzo que, con recursos limitados pero voluntad sostenida, realizan quienes trabajan por mantener limpia la ciudad.

Tomado de Invasor