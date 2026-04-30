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Desarrollan en Primero de Enero plenaria por el Día Internacional de los Trabajadores 

PorAriel González

Abr 29, 2026

El teatro de la sede municipal del Partido en el municipio avileño de Primero de Enero acogió la plenaria convocada por el 1.° de mayo.

En el encuentro participaron dirigentes del Partido y el gobierno, representantes de las organizaciones políticas y de masas, así como directores de entidades, empresas y centros presupuestados.

Se ratificaron las motivaciones que impulsarán la participación del pueblo en el desfile y la concentración en la plaza de la cabecera municipal, junto a las tradicionales iniciativas que los violeteños han mostrado desde el inicio de estas celebraciones.

Bajo la consigna «La Patria se defiende», los pobladores de Primero de Enero se preparan para escribir otra página gloriosa en la historia, en conmemoración del centenario del eterno Comandante de Cuba, Fidel Castro Ruz, en respaldo a la lucha por la paz y en reclamo del bloqueo económico que impone el gobierno de los Estados Unidos.

También se organizó la jornada de cambio de labor para asegurar la limpieza y el embellecimiento del territorio en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

 

Por Ariel González

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