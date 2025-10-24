Continúa lento desplazamiento de Melissa en el Caribe

La tormenta tropical Melissa permaneció casi estacionaria en el mar Caribe durante la madrugada de este viernes, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas superiores, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), en su Aviso de Ciclón Tropical No.7.

A las seis de la mañana, el centro del organismo se localizó en los 16 grados de latitud Norte y 75,5 grados de longitud Oeste, a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, con una presión central de 1001 hectoPascal, precisó la institución.

Según el Insmet, el sistema continuará con un movimiento lento en las próximas horas, acercándose a Jamaica y a los mares al sur de Cuba, con pronósticos de fortalecimiento gradual y posible intensificación rápida durante el fin de semana.

El Centro de Pronósticos subrayó que, debido a la posición actual, la época del año y las altas temperaturas del mar Caribe, se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y trayectoria de Melissa, considerada un peligro potencial para la región.

La Defensa Civil de Cuba recordó la importancia de ejecutar medidas preventivas como la evacuación de desechos sólidos, la limpieza de alcantarillas y cauces, el acopio de alimentos, la protección de personas vulnerables y el acondicionamiento de centros de resguardo.

También la institución insistió en que la población debe mantenerse informada a través de los medios oficiales nacionales y provinciales, así como de las cuentas institucionales en redes sociales, y evitar la atención a rumores.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre Melissa se emitirá a las seis de la tarde de este viernes, de acuerdo con el Insmet.

Debido a la importancia de la información, la ACN reproduce íntegramente el Aviso:

CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 24 de octubre de 2025. Hora: 06:00 am.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.7.

TORMENTA TROPICAL MELISSA.

… Melissa casi estacionaria en el mar Caribe…

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria. A las seis de la mañana su región central se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa mantiene sus vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 1001 hectoPascal.

Durante el fin de semana la tormenta tropical Melissa seguirá con un movimiento lento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba. Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy viernes.

Tomado de ACN