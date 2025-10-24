Realizan intervención comunitaria en barrio vulnerable de Majagua (+Fotos)

Hasta la comunidad Cabrera en el consejo popular majagüense de Orlando González llegó una representación de varios organismos para atender los planteamientos de sus residentes, en correspondencia con la estrategia de intervención comunitaria que se desarrolla cada fin de semana en los barrios vulnerables del municipio.

El objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que está transformación tenga como protagonistas a sus propios pobladores.

Mayuli Marrero Rodríguez, viceintendente del Consejo de la Administración (CAM), dijo que, a las actividades comunitarias se integran todas las entidades del territorio, así como las organizaciones políticas y de masas para desarrollar un mayor vínculo con la población. De igual manera las Unidades Empresariales de Base del Comercio, Acopio y la industria alimentaria ofertan productos a precios asequibles para satisfacción de la comunidad.

Asimismo, se atienden a las personas en condiciones de vulnerabilidad; y se acercan los trámites de la vivienda y de planificación física hasta estás comunidades, las cuales se encuentran distantes de la cabecera municipal, agregó Marrero Rodríguez.

Al evento comunitario se sumaron también el Inder y cultura con juegos de participación y de sano esparcimiento, en los cuales los infantes desarrollaron sus habilidades y destrezas en diferentes manifestaciones del arte.

Llegar a los barrios propicia provechosos intercambios con sus pobladores, quienes no solo son partícipes en la identificación de sus problemáticas e inquietudes, sino que, se convierten en parte activa de la solución.