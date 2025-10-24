Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Realizan intervención comunitaria en barrio vulnerable de Majagua (+Fotos)

PorYeilys Rodríguez

Oct 24, 2025 #barrios vulnerables, #CAM, #Intervención comunitaria, #Majagua, #Orlando González

Hasta la comunidad Cabrera en el consejo popular majagüense de Orlando González llegó una representación de varios organismos para atender los planteamientos de sus residentes, en correspondencia con la estrategia de intervención comunitaria que se desarrolla cada fin de semana en los barrios vulnerables del municipio.

El objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que está transformación tenga como protagonistas a sus propios pobladores.

Mayuli Marrero Rodríguez, viceintendente del Consejo de la Administración (CAM), dijo que, a las actividades comunitarias se integran todas las entidades del territorio, así como las organizaciones políticas y de masas para desarrollar un mayor vínculo con la población. De igual manera las Unidades Empresariales de Base del Comercio, Acopio y la industria alimentaria ofertan productos a precios asequibles para satisfacción de la comunidad.

Asimismo, se atienden a las personas en condiciones de vulnerabilidad; y se acercan los trámites de la vivienda y de planificación física hasta estás comunidades, las cuales se encuentran distantes de la cabecera municipal, agregó Marrero Rodríguez.

Al evento comunitario se sumaron también el Inder y cultura con juegos de participación y de sano esparcimiento, en los cuales los infantes desarrollaron sus habilidades y destrezas en diferentes manifestaciones del arte.

Llegar a los barrios propicia provechosos intercambios con sus pobladores, quienes no solo son partícipes en la identificación de sus problemáticas e inquietudes, sino que, se convierten en parte activa de la solución.

         

 

Por Yeilys Rodríguez

Entrada relacionada

Destacada Medio Ambiente

Establece Defensa Civil Fase Informativa por tormenta Melissa

Oct 24, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Economía

Efectúan jornada productiva en organopónico de Majagua

Oct 24, 2025 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Ganan premio relevante innovadores avileños

Oct 24, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Destacada Medio Ambiente

Establece Defensa Civil Fase Informativa por tormenta Melissa

24 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Economía

Efectúan jornada productiva en organopónico de Majagua

24 de octubre de 2025 Yeilys Rodríguez
Cuba

Un medio que apuesta por la renovación constante

24 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Ganan premio relevante innovadores avileños

24 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila