Continúan en Morón actividades para fortalecer defensa

Feb 21, 2026

Con la explicación de las principales actividades a realizar durante la jornada y las medidas de seguridad personal, dio inicio en el municipio avileño de Morón el Día Nacional de la Defensa.

En esta ocasión, participaron los integrantes del Consejo de Defensa Municipal, quienes profundizaron en elementos esenciales para el fortalecimiento de la capacidad combativa.

Durante la jornada, y como parte de la concepción de la guerra de todo el pueblo, los asistentes realizaron prácticas de tiro con armamento de infantería.

La ocasión fue propicia, además, para que los miembros del Consejo de Defensa Municipal llevaran a cabo ejercicios de desplazamiento en el terreno y prácticas de lanzamiento de granadas.

