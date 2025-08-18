Televisión Avileña

Continúan las acciones preventivas y de enfrentamiento contra las drogas

Este lunes continuarán, en todo el país, las acciones preventivas y de enfrentamiento al uso indebido y al tráfico ilícito de drogas, que se desarrollan como parte de la operación Contra las drogas se gana.

Por sexta ocasión a nivel nacional y en su octava edición en la capital, se efectuarán distintas intervenciones preventivas en barrios y comunidades de los municipios, que comprenden actividades culturales, educativas, de atención social, intercambios y charlas de especialistas con población de riesgo y pacientes por adicciones, preparación de los trabajadores sociales y otros factores que intervienen en ese contexto.

En La Habana, la dirección del Partido y el Gobierno han previsto la realización de esas intervenciones preventivas, que se extienden desde horas de la mañana y concluyen en un barrio debate a las 7:00 p.m.

Asimismo, continuarán las acciones ininterrumpidas contra los delitos asociados a las drogas, los juicios ejemplarizantes y ejercicios prácticos, en función de elevar la preparación de las fuerzas que integran el sistema de enfrentamiento y de toda la población, desde su responsabilidad en esta batalla de todos.

Con el propósito de seguir elevando el rechazo a este flagelo y la percepción de riesgo sobre sus impactos en la salud, en la estabilidad de la familia y en la seguridad del país, en el contexto de estos eventos mensuales se han realizado más de 3 300 actividades, con la participación de más de 71 800 estudiantes, 5 950 trabajadores y 19 700 familias.

Tomado de Granma

