Copa Eddy Martín Sánchez 2025, un tributo al legado del béisbol avileño

Desde hoy lunes y hasta el 21 de agosto inicia en Ciego de Ávila la Copa Eddy Martín Sánchez de Béisbol un torneo que trasciende lo deportivo para convertirse en un homenaje perdurable a Eddy Martín Sánchez, voz emblemática del periodismo deportivo avileño.

Tras 19 años de su partida, esta edición reúne a promesas y equipos clave del Béisbol cubano, fusionando memoria y futuro en el diamante.

Eddy Martín Sánchez no fue solo un locutor: fue cronista de la identidad Beisbolera de Ciego de Ávila durante décadas.

Su trágico fallecimiento en 2006 dejó un vacío que esta copa busca llenar con «pelota de calidad y pasión compartida»

El torneo, tendrá por escenario el estadio José Ramón Cepero (santuario del Béisbol avileño) y simboliza su eterna conexión con el deporte que amó.

La copa destaca por su doble valor : preparación competitiva y integración generacional. Los cuatro conjuntos confirmados son:

Ciego de Ávila rojo (el equipo que estará en la serie Nacional 64) Dirigido por Danny Miranda con 18 novatos y promedio de edad de 24.6 años .

Lanzadores como Yunier Batista , Kevin Soto y bateadores como Jonathan Bridón , Ronaldo Castillo y Fernando de la Paz se verán en acción .

El Ciego de Ávila azul es una selección de los jugadores más jóvenes del Territorio. El torneo le vendrá a sus jugadores como anillo al dedo para su desarrollo.

La Preselección Sub-23 de Cuba cuyo mentor es el propio avileño Danny Miranda .

Bateadores como Raidel Sánchez , Dairon Miranda , Yuliesky Remón, Euclides Pérez presentes .

El torneo les servirá al sub 23 de Cuba de Preparación para el Premundial de Panamá (27 de septiembre- 4 de octubre), donde buscarán clasificar al Mundial Sub-23 .

Y la Selección Sub-18 de Cuba Dirigida por Abeisy Pantoja, enfocada en desarrollar talentos juveniles para ciclos olímpicos futuros y su participación en el campeonato mundial.

Para los Tigre será la Última prueba antes del congresillo técnico del 22 de agosto, donde se definirá el roster final de 40 jugadores después de los 38 ya anunciados

El certamen se jugará a un todos contra todos a una vuelta y los dos primeros discutirán el titulo del torneo.