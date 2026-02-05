Contraloría avileña destaca fortalecimiento de la gestión pública en 2025 (+Fotos)

La Contraloría Provincial de Ciego de Ávila presentó hoy su balance anual correspondiente al cierre del ejercicio 2025, destacando avances significativos en materia de control interno y transparencia en la gestión pública, al tiempo que identificó desafíos pendientes para el próximo año.

Durante la rendición de cuentas, la institución subrayó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de la administración pública. Entre los logros reportados se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y supervisión, así como una mayor claridad en la información pública disponible.

Los resultados obtenidos durante el año indican un avance significativo en el fortalecimiento del control interno y la transparencia. Sin embargo, también se identificaron áreas que requieren atención continua, como la necesidad de mejorar los procesos administrativos y garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Miriam Marbán González, Vicecontralora General de la República, declaró a este medio que durante 2025, tanto la Contraloría General como el Sistema Nacional de Auditoría concentraron sus acciones en sectores y actividades priorizadas por el gobierno y la política del Partido. Esta labor se centró principalmente en asuntos vinculados con la ejecución del presupuesto del Estado.

Asimismo, señaló que, en la línea dirigida a reducir el déficit fiscal mediante el control del gasto y el incremento de los ingresos estatales, se evaluó la calidad del gasto público en la satisfacción de los intereses comunes de la sociedad, con especial atención a la producción de alimentos.

Enfatizó que la Comprobación Nacional al Control Interno se dedicó a verificar el cumplimiento de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la producción agropecuaria y al funcionamiento de los sistemas agroalimentarios locales. En ese sentido, se evaluó la calidad del trabajo en una muestra de entidades subordinadas a los gobiernos locales y a las unidades atendidas por el Ministerio de la Agricultura.

«En este ejercicio se evaluaron una serie de aspectos, se identificaron las causas y condiciones de los problemas detectados y se están adoptando las medidas organizativas, de control y disciplinarias correspondientes a los resultados obtenidos. También evaluamos algunas inversiones en el país; es decir, cuestiones esenciales para el desarrollo de la economía y la sociedad, en correspondencia con la fuerza auditora con que contamos» , apuntó Marbán González.

Por último, manifestó que el año 2026 está lleno de retos y tareas importantes que permitirán al país fortalecer su sistema de control. Esto se enmarca en lo establecido en los documentos emanados de los Congresos del Partido, la Ley 158 de la Contraloría General de la República y el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. El objetivo es hacer énfasis en el control interno como un modelo para elevar los resultados en la gestión, prevenir indisciplinas, presuntos hechos delictivos y corrupción administrativa, integrando todo ello en los procesos principales de la producción y los servicios.

No obstante, el informe también señaló la persistencia de áreas que requieren atención prioritaria durante 2026, entre ellas la optimización de procesos administrativos y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos del Estado.

La Contraloría provincial adelantó que sus proyecciones para el próximo año se centrarán en continuar el trabajo de supervisión, con énfasis en la modernización de los sistemas de control y la formación continua de sus equipos técnicos.