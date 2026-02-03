Convoca Micons a XV Feria Internacional de la Construcción

El Ministerio de la Construcción (Micons) convocó desde su web institucional a la XV Feria Internacional de la Construcción (Fecons 2026) y a su Conferencia Internacional Científica-Técnica, previstas del 21 al 24 de abril en esta capital.

Bajo el lema «Construcción inteligente, conectada y sostenible», el encuentro reunirá a empresarios, expertos y académicos de Cuba y otros países, con el propósito de debatir sobre el desarrollo del sector.

Entre las temáticas figuran el diseño de viviendas modulares y emergentes, soluciones con contenedores metálicos, criterios bioclimáticos y empleo de materiales endógenos.

Los participantes analizarán la industrialización de la construcción, la modernización de la industria del hormigón prefabricado, la calidad del hormigón en Cuba y la optimización de mezclas.

Como novedad, se abordará el desarrollo de tecnologías Building Information Modeling (BIM), con aplicaciones de inteligencia artificial y conceptos de industria 4.0 en la producción de materiales.

La agenda incluye además la infraestructura vial inteligente, pavimentos ecológicos, asfalto reciclado y el aprovechamiento de residuos industriales, junto a programas de formación integral para fortalecer competencias técnicas y transversales.

En la edición anterior, Fecons contó con más de 130 compañías expositoras de materiales, sistemas constructivos y servicios relacionados, procedentes de más de 15 países.

