Frente al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y su reciente cerco energético, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) convocaron al Día Internacional de los Trabajadores, el 1ro de mayo, bajo la consigna central: La Patria se defiende. Unidad, patriotismo y dignidad desde cada surco, fábrica y trinchera.

En la convocatoria, las organizaciones sindicales evocaron la actitud del Mayor General Antonio Maceo en la Protesta de Baraguá, así como a José Martí en Los Pinos Nuevos, y al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su pensamiento. El 1ro de Mayo en Cuba es también una reafirmación del concepto de Defensa Nacional del año 2000: la independencia no se negocia, se defiende con obras y convicción.

La CTC y la ANIR exhortaron a celebrar la jornada en desfiles y actos en cada colectivo laboral, batey, poblado, municipio y provincia, con la racionalidad que exigen las restricciones del bloqueo económico, comercial y financiero. No importa la asfixia: desde termoeléctricas, hospitales, aulas, centros científicos o deportivos, los trabajadores cubanos siguen creando Patria.

El texto de la convocatoria extiende una invitación a los amigos de Cuba en el mundo a celebrar junto a la Isla el 1ro de Mayo. “Gracias por su solidaridad y por compartir nuestra suerte frente a una amenaza militar real”, señala el llamado. Lejos de amedrentarse, los cubanos repiten: Morir por la Patria es vivir.

Trabajadores, pueblo cubano: con los colores vivos de la bandera, alegría y patriotismo, la CTC y la ANIR convocan a un 1ro de Mayo que nos estremezca como país. “El proyecto que Martí soñó y Fidel cumplió no lo arrebatarán”, subrayó el llamado, que reconoce la conducción del Partido y del Primer Secretario Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Convocatoria al Primero de Mayo 2026: Unidad y patriotismo

Queridos trabajadores cubanos:

Ante las amenazas crecientes del Gobier­no estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que sumó un cerco energético al ya recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 65 años nos imponen solo por querer construir una nación digna, soberana e in­dependiente, no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país.

En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Inno­vadores y Racionalizadores (Anir), convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día In­ternacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: La Patria se defiende.

Celebrar el Primero de Mayo es demos­trar la unidad de los cubanos y su patriotis­mo; es volver a “romper el corojo” como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de va­rias generaciones de cubanos en torno al pro­yecto independentista; es defender, en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el Primero de Mayo del 2000.

Exhortamos a celebrarlo en desfiles y ac­tos, en cada colectivo laboral, bateyes, pobla­dos, municipios y provincias, con la racionali­dad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recru­decido.

Es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros cien­tíficos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate.

Invitamos a los amigos de Cuba en el mun­do a que nos acompañen, como cada año, a ce­lebrar el Día Internacional de los Trabajado­res. A ellos les agradecemos de antemano por su solidaridad y por tener el valor de compar­tir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real, que lejos de amedrentarnos, nos hace repetir, con optimismo y confianza en la victoria, el verso glorioso de nuestro Himno Nacional: Morir por la Patria es vivir.

“Por Cuba juntos creamos” es la convic­ción que nos acompañará en esta fecha, im­pulsando las prioridades definidas por el Partido; para quienes nos preparamos en la defensa de la Patria Socialista; trabajamos por el cambio de la matriz energética; contribuimos a la producción de alimentos; buscamos solucio­nes a los problemas en cada jornada; es la con­vicción de los médicos y maestros que no clau­dican y siguen defendiendo la vida; de quienes somos parte de la Revolución, no por dogmas o fanatismo, sino por convicción, ideas y obra.

Trabajadores, pueblo cubano:

Con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo e inspirados en las ense­ñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a solo meses de las sesiones finales de nuestro vigésimo segundo congreso, la CTC, sus sindicatos nacionales y la Anir convocan a un Primero de Mayo que nos estremezca como país desde la unidad y el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Mar­tí soñó, Fidel cumplió y que bajo la conducción del Partido, encabezado por el Primer Secre­tario Miguel Díaz-Canel Bermúdez junto a los trabajadores, no nos dejaremos arrebatar.

¡Viva la Revolución cubana!

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Nos vemos el Primero de Mayo