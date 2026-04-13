Protagonizan moronenses jornadas de trabajo voluntario

El pasado fin de semana se llevó a cabo una significativa jornada de trabajo voluntario en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Enrique Varona, ubicada en la comunidad de Patria, municipio avileño de Morón. El esfuerzo colectivo tuvo como objetivo principal la siembra de boniato, cultivo de gran importancia para la alimentación local y el desarrollo sostenible de la región.

La actividad contó con la participación de miembros del Partido Comunista, representantes del gobierno local, así como de diversas organizaciones políticas y de masas. También se unieron los trabajadores de la propia cooperativa, quienes demostraron su compromiso con el desarrollo agropecuario y el bienestar de la comunidad.

Desde las primeras horas de la mañana del domingo, los voluntarios se organizaron en diferentes grupos para ejecutar las tareas de preparación del terreno, siembra y cuidado de las plantas. La jornada estuvo marcada por un ambiente de camaradería y solidaridad, donde todos compartieron no solo el trabajo físico, sino también experiencias y conocimientos sobre técnicas agrícolas sostenibles.

El boniato, conocido por su valor nutricional y versatilidad en la cocina, representa una fuente importante de ingresos para la cooperativa y contribuye a la seguridad alimentaria de la comunidad. Su siembra no solo busca incrementar la producción agrícola, sino también fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad y fomentar el trabajo conjunto hacia un objetivo común.

La actividad concluyó con una reunión en la que se destacó la importancia del trabajo voluntario como herramienta para el desarrollo social y económico.

Esta jornada en la Cooperativa Enrique Varona es un ejemplo del espíritu solidario que caracteriza a la sociedad cubana, donde cada acción cuenta para construir un futuro mejor para todos. La colaboración entre diferentes sectores demuestra que, unidos, es posible enfrentar los desafíos del desarrollo agropecuario y avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria en la región.