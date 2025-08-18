Reparan consultorios en Morón

Televisión Avileña

La red de 59 consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia de que dispone el municipio de Morón, se somete a un proceso de reparación y mantenimiento general, previa evaluación de la situación constructiva de cada una de estas instalaciones.

Autoridades de Salud en el municipio informaron a Invasor  que este proceso se realiza desde el año anterior, lo que ha posibilitado que en varios consultorios se haya concluido la rehabilitación.

Durante 2025, agregó la fuente, se trabaja en ocho de estas instalaciones, y algunos incluyen el área de vivienda, en dependencia de la situación que presenten.

Para dar cumplimiento a este programa, se ha establecido convenios con varias mipymes del territorio, encargadas de suministrar los materiales necesarios y la mano de obra.

Los trabajos se concretan en la reparación de puertas y ventanas, paredes con dificultades, impermeabilización —en algunos casos— y situaciones con los sistemas hidrosanitarios, así como pintura y otros pormenores.

Ese proceso sitúa en mejores condiciones a estos locales y contribuye a que el personal del sector ofrezca una atención adecuada a los vecinos de esas comunidades.

• Las faenas dan continuidad al proceso que en 2024 derivó en cambios favorable en estas instalaciones

 

Tomado de Invasor

