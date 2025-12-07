Televisión Avileña

Deporte

Cuba estará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

PorYoury Santana Gonzalez

Dic 7, 2025

La Federación Cubana de Béisbol a confirmado hoy la participación en el clásico Mundial de 2026 .

Tras firmar el acuerdo que fija los términos entre los organizadores y las federaciones nacionales clasificadas, Cuba estará presente en el VI Clásico Mundial de Beisbol, a disputarse del 5 al 17 de marzo de 2026.

A propósito, hemos concebido un listado inicial de 50 jugadores, incluidos afiliados a las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB), otras ligas profesionales y miembros de equipos que participan en la 64 Serie Nacional.

En cumplimiento de lo acordado, estamos a la espera de los permisos que deben emitir los clubes para los jugadores del circuito MLB.

Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol está lista para avanzar en la conformación de un equipo competitivo que asumirá el privilegio de representar al pueblo cubano en el evento más importante de selecciones a nivel mundial, inspirado en la historia de nuestro deporte nacional.

 

